Фассон из «Локомотива» назвал лучших игроков сборной России: «Эти двое выделяются»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон выбрал сильнейших футболистов в составе сборной России.

– Представим, что будет матч Россия – Бразилия. Если у вас в бразильской сборной спросят, на кого обратить внимание у соперника, кого назовете?

- На самом деле, в вашей сборной немало сильных футболистов. Но, пожалуй, назову Батракова и Глушенкова, который был у нас в «Локомотиве», а сейчас играет за «Зенит». Эти двое выделяются.