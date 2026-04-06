Фассон из «Локомотива» назвал лучших игроков сборной России: «Эти двое выделяются»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон выбрал сильнейших футболистов в составе сборной России.
– Представим, что будет матч Россия – Бразилия. Если у вас в бразильской сборной спросят, на кого обратить внимание у соперника, кого назовете?
- На самом деле, в вашей сборной немало сильных футболистов. Но, пожалуй, назову Батракова и Глушенкова, который был у нас в «Локомотиве», а сейчас играет за «Зенит». Эти двое выделяются.
- 20-летний Батраков провел за сборную 10 матчей, оформив 3+3.
- В активе 26-летнего Глушенкова 3 гола в 9 играх в составе российской национальной команды.
Источник: «Российская газета»