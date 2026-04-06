Осинькин оценил поражение «Сочи» от «Рубина»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 23-го тура РПЛ против «Рубина».

Казанцы одержали гостевую победу со счетом 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Руслан Безруков.

«Рубин» поднялся на 7-е место в таблице РПЛ, «Сочи» идет последним.

«Примерно 28‑ю игру подряд, включая сборы и товарищеские матчи, первый опасный момент у наших ворот – и сразу гол. Понятно, что я шучу, но это все тяжело дается.

Тяжелейший матч, наверное, с небольшим нашим преимуществом, так как и должно быть с командой такого уровня. Считаю, что провели хороший матч.

Всегда в футболе нужно быть внимательным, сконцентрированным и расслабленным, уметь принимать решения не под давлением, а очень быстро. Весь футбол создан из таких моментов.

Момент, когда мы пропустили, – вообще цепь ситуаций. Разбивают нос Кириллу Заике, на его место встает Михаил Игнатов, и он не доигрывает. Это и понятно – не его позиция, он не очень знает, как играть в таких ситуациях», – сказал Осинькин.