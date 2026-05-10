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  • Осинькин – после поражения от «Зенита»: «Дальше нужно только молиться»

Осинькин – после поражения от «Зенита»: «Дальше нужно только молиться»

10 мая, 18:50
2

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Сочи».

  • «Сочи» уступил «Зениту» со счетом 1:2 в 29-м туре РПЛ. Команда вела в счете после первого тайма.
  • «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице и может вылететь уже сегодня.

«Мы могли не проиграть. Играли достаточно хорошо, учитывая уровень соперников и возможности для подготовки к матчу. Наверное, на концовку не хватило сил. Матч прошел с преимуществом «Зенита», но мы тоже достаточно много создавали моментов, особенно в первом тайме.

Дальше нам нужно только смотреть, как играют наши соперники, молиться, чтобы в следующем матче что‑то зависело от нас», – сказал Осинькин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Осинькин Игорь
Комментарии (2)
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1778429357
...завтра-на ЦСКА и "Ростов".Только что толку?ВСё,шеф...
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somn
1778437306
Сочи ждём через год.
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