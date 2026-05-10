Осинькин – после поражения от «Зенита»: «Дальше нужно только молиться»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Сочи».
- «Сочи» уступил «Зениту» со счетом 1:2 в 29-м туре РПЛ. Команда вела в счете после первого тайма.
- «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице и может вылететь уже сегодня.
«Мы могли не проиграть. Играли достаточно хорошо, учитывая уровень соперников и возможности для подготовки к матчу. Наверное, на концовку не хватило сил. Матч прошел с преимуществом «Зенита», но мы тоже достаточно много создавали моментов, особенно в первом тайме.
Дальше нам нужно только смотреть, как играют наши соперники, молиться, чтобы в следующем матче что‑то зависело от нас», – сказал Осинькин.
Источник: «Матч ТВ»