Осинькин – после поражения от «Зенита»: «Дальше нужно только молиться»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Сочи».

«Сочи» уступил «Зениту» со счетом 1:2 в 29-м туре РПЛ. Команда вела в счете после первого тайма.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице и может вылететь уже сегодня.

«Мы могли не проиграть. Играли достаточно хорошо, учитывая уровень соперников и возможности для подготовки к матчу. Наверное, на концовку не хватило сил. Матч прошел с преимуществом «Зенита», но мы тоже достаточно много создавали моментов, особенно в первом тайме.

Дальше нам нужно только смотреть, как играют наши соперники, молиться, чтобы в следующем матче что‑то зависело от нас», – сказал Осинькин.