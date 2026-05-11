Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осинькин пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»

Сегодня, 09:25
5

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о гостевом матче с «Зенитом» (1:2) в 29-м туре РПЛ.

«Все шло не как обычно. Даже перед матчем у нас были проблемы – мы могли сделать замены прямо за 10 минут до начала игры. Полтора дня дороги давали о себе знать. Надо отдать должное: все, кто вышел на поле, играли с полной самоотдачей и с хорошим уровнем игры.

Было ли нападение на нашего вратаря при втором голе «Зенита»? Я попытался посмотреть на планшете. Те планы, которые у меня были… Такие… Надо более тщательно посмотреть. Все говорят, что был толчок. Я вижу, что он пошел в мяч в борьбе.

Не хочу сказать о том, в чем сейчас не разбираюсь. Но хотелось бы, чтобы судья не так много свистков отдавал сопернику. Таких моментов было достаточно», – сказал Осинькин.

  • Главным судьей встречи был Рафаэль Шафеев.
  • «Сочи» с 21 очком после 29 матчей занимает 16-е место. Команда вылетела из РПЛ.
  • Из-за закрытого аэропорта в Сочи южане добирались 28 часов до Санкт-Петербурга: сначала на автобусе в Москву, а оттуда на «Сапсане».

Еще по теме:
Соболев обратился к двум игрокам «Зенита» после матча с «Сочи» 1
Осинькин – после поражения от «Зенита»: «Дальше нужно только молиться» 2
Андрей Мостовой ответил, приходит ли он на тренировки «Зенита» нетрезвым 8
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Осинькин Игорь
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1778482013
Было бы странно если бы свистели в пользу Сочи,Сочи был и нет его,а зенит гегемон российского масштаба
Ответить
BarStep
1778483824
Свистят на тех, кто нарушает.. Тебе бы не знать, Осинькин А?!
Ответить
ziborock
1778485883
Забили левейший гол после блокировки вратаря! Что, бом-жи, админресурса у вас нет?!)))
Ответить
Krics
1778486323
ЗПРФ не может,судья поможет,где ржу не могу.
Ответить
Главные новости
Орлов: «Глушенков так и не стал лидером «Зенита», к Соболеву у меня одна претензия»
11:10
1
Стало известно, рассматривают ли в «Локомотиве» кандидатуру Федотова
10:42
В «Локомотиве» не исключили ухода Воробьева
10:18
1
«Зенит» подпишет игрока «Балтики» за 3,2 миллиона
09:59
8
Арбелоа ответил, сыграет ли еще Мбаппе за «Реал» в этом сезоне
09:49
Неймар забил во 2-м матче подряд
09:38
Осинькин пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»
09:25
5
Талалаев оценил сравнения с Романцевым и Семиным
08:43
7
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
08:19
1
Вылет «Сочи», натужная победа «Зенита», чемпионство «Барсы» в день смерти отца Флика и другие новости
01:11
1
Все новости
Все новости
«Балтика» отказалась от покупки вингера другого клуба РПЛ
10:55
Осинькин пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»
09:25
5
Fan ID в России, всe о карте болельщика для посещения матчей
09:16
1
Галактионов высказался об усилении состава «Локомотива»
08:57
Талалаев оценил сравнения с Романцевым и Семиным
08:43
7
Назван виновный в отправке Промеса в тюрьму
00:57
12
В «Зените» назвали количество своих бразильцев, которые поедут на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
3
ВидеоВредный поступок болбоя «Локомотива» попал на камеру
Вчера, 23:09
10
Митрюшкин двумя словами охарактеризовал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 22:55
1
«Он уже не с нами»: Талалаев отреагировал на удаление игрока «Балтики» с «Локомотивом»
Вчера, 22:42
4
Павлюченко объяснил, почему считает сезон «Спартака» провальным
Вчера, 22:36
8
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 22:20
1
Лишь две команды сохраняют шансы на бронзу в этом сезоне РПЛ
Вчера, 22:15
14
Семак определил главный минус «Зенита» в этом сезоне
Вчера, 21:50
7
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:34
РПЛ. «Локомотив» победил «Балтику» (1:0), играя с 12-й минуты в большинстве
Вчера, 21:33
22
Игрок «Балтики» лишился зуба в матче с «Локомотивом»
Вчера, 21:17
6
Соболев обратился к двум игрокам «Зенита» после матча с «Сочи»
Вчера, 20:55
1
Интервью Евсеева после матча с «Ахматом»
Вчера, 20:40
2
Черчесов прокомментировал ничью «Ахмата» с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 20:36
ФотоИгрок «Балтики» получил красную карточку на 12-й минуте матча с «Локомотивом»
Вчера, 20:17
12
Ерохин назвал клуб, в котором хочет выступать в следующем сезоне
Вчера, 19:54
9
Самый титулованный футболист в истории «Зенита» прокомментировал свой уход
Вчера, 19:44
5
Мостовой ответил, станет ли Мусаев «футбольным человеком», если выиграет с «Краснодаром» второй титул
Вчера, 19:36
9
«Сочи» вылетел из РПЛ
Вчера, 19:15
13
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:14
РПЛ. «Ахмат» вырвал ничью у «Динамо Мх» (1:1)
Вчера, 19:13
5
Осинькин – после поражения от «Зенита»: «Дальше нужно только молиться»
Вчера, 18:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 