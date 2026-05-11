Осинькин пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о гостевом матче с «Зенитом» (1:2) в 29-м туре РПЛ.

«Все шло не как обычно. Даже перед матчем у нас были проблемы – мы могли сделать замены прямо за 10 минут до начала игры. Полтора дня дороги давали о себе знать. Надо отдать должное: все, кто вышел на поле, играли с полной самоотдачей и с хорошим уровнем игры.

Было ли нападение на нашего вратаря при втором голе «Зенита»? Я попытался посмотреть на планшете. Те планы, которые у меня были… Такие… Надо более тщательно посмотреть. Все говорят, что был толчок. Я вижу, что он пошел в мяч в борьбе.

Не хочу сказать о том, в чем сейчас не разбираюсь. Но хотелось бы, чтобы судья не так много свистков отдавал сопернику. Таких моментов было достаточно», – сказал Осинькин.