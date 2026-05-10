Соболев обратился к двум игрокам «Зенита» после матча с «Сочи»

Форвард «Зенита» Александра Соболев выложил в соцсетях пост после победы над «Сочи». Он обратился к Михаилу Кержакову и Александру Ерохину.
«Питер! Всех с победой!
Мишке – легенде. Желаем удачи и говорим спасибо за всe.
Саньке говорим: спасибо. У него всe впереди ещe», – написал Соболев в телеграм-канале.
- «Зенит» одержал волевую победу со счетом 2:1 в 29-м туре РПЛ.
- Победный гол на 84-й минуте забил вышедший на замену Александр Ерохин.
- После игры петербуржцы провели церемонию прощания с Михаилом Кержаковым.
