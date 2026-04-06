Обращение Гусева к болельщикам «Динамо» перед кубковым финалом Пути РПЛ

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев обратился к болельщикам своей команды.

В среду, 8 апреля, бело-голубые проведут домашний финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Они примут «Краснодар». Начало игры на «ВТБ Арене» – в 18:15 мск.

«Впереди у нас важнейший матч кубка с «Краснодаром». Один из самых важных в этом году. Команде сейчас очень важна поддержка каждого!

Все ребята будут биться на поле ради нашей общей мечты», – говорится в обращении Гусева, опубликованном в клубном телеграм-канале.