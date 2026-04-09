ЦСКА выдвинул гол Облякова на премию Пушкаша

Латераль ЦСКА Данил Круговой сравнил свой недавний гол «Акрону» и мяч Ивана Облякова в кубковом матче с «Крыльями Советов».
– Что можете сказать о своей «пушке» в ворота «Акрона»?
– Да ничего, забил и забил. Как говорит мой близкий, хороший знакомый, который играет в «Крыльях Советов»: «Обычный день». Это шутка (смеется).
– А гол Ивана Облякова? Чей лучше?
– Конечно, Облякова. Как я могу сказать, что мой гол лучше? (улыбается) Поэтому, конечно, Вани Облякова. Такая пушка на премию Пушкаша!
- В ближайшем кубковом матче ЦСКА сыграет на выезде со «Спартаком». Встреча на «Лукойл Арене» состоится 6 мая.
- В РПЛ красно-синие идут на пятом месте.
- ЦСКА последний раз становился чемпионом в 2016 году при Леониде Слуцком.
Источник: «Матч ТВ»