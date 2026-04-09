ЦСКА выдвинул гол Облякова на премию Пушкаша

Латераль ЦСКА Данил Круговой сравнил свой недавний гол «Акрону» и мяч Ивана Облякова в кубковом матче с «Крыльями Советов».

– Что можете сказать о своей «пушке» в ворота «Акрона»?

– Да ничего, забил и забил. Как говорит мой близкий, хороший знакомый, который играет в «Крыльях Советов»: «Обычный день». Это шутка (смеется).

– А гол Ивана Облякова? Чей лучше?

– Конечно, Облякова. Как я могу сказать, что мой гол лучше? (улыбается) Поэтому, конечно, Вани Облякова. Такая пушка на премию Пушкаша!