Игроки «Спартака» утешили соперника после победы над «Зенитом»

Полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова после кубкового матча против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти) утешали не только свои, но и чужие.

Игрок не реализовал послематчевый 11-метровый, и его команда вылетела.

После игры поддержать Кондакова подходили не только игроки «Зенита», но и «Спартака».