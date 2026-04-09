Игроки «Спартака» утешили соперника после победы над «Зенитом»

Полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова после кубкового матча против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти) утешали не только свои, но и чужие.
Игрок не реализовал послематчевый 11-метровый, и его команда вылетела.
После игры поддержать Кондакова подходили не только игроки «Зенита», но и «Спартака».
- Для 18-летнего Кондакова это была 9-я игра за «Зенит». Он воспитанник клубной системы.
- «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- «Зенит» рискует остаться без трофеев в 100-й сезон. В чемпионате России по футболу петербуржцы занимают второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова