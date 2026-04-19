18-летний зенитовец рассказал, как пережил незабитый пенальти в кубковом матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков вспомнил эмоции от незабитого пенальти в послематчевой кубковой серии против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).
«Я понимаю, что там ошибся, и мне нужно просто продолжать работать и помогать радовать болельщиков и команду. Что я и стараюсь делать», – сказал Кондаков.
- Для 18-летнего Кондакова это была 9-я игра за «Зенит». Он клубный воспитанник, родившийся в Курске.
- «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- «Зенит» рискует остаться без трофеев в 100-й сезон. В РПЛ петербургский клуб лидирует, но опережает «Краснодар» всего на одно очко.
