18-летний зенитовец рассказал, как пережил незабитый пенальти в кубковом матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков вспомнил эмоции от незабитого пенальти в послематчевой кубковой серии против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Я понимаю, что там ошибся, и мне нужно просто продолжать работать и помогать радовать болельщиков и команду. Что я и стараюсь делать», – сказал Кондаков.