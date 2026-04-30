Кондаков: «Это стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться, всем дают шансы»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков назвал стереотипом мнение, что в команде сложно закрепиться воспитанникам.

«Понимаю, что в основе трудно закрепиться. Но до сборов у меня было одно понимание, сейчас оно уже изменилось. Я знаю, что шанс мне дадут – нужно им просто воспользоваться. И тут уже всe зависит от меня. Если я буду показывать необходимый уровень футбола, уверен, буду играть.

Мне кажется, сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая. А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель», – сказал Кондаков.