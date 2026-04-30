Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кондаков: «Это стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться, всем дают шансы»

Кондаков: «Это стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться, всем дают шансы»

30 апреля, 10:52
9

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков назвал стереотипом мнение, что в команде сложно закрепиться воспитанникам.

«Понимаю, что в основе трудно закрепиться. Но до сборов у меня было одно понимание, сейчас оно уже изменилось. Я знаю, что шанс мне дадут – нужно им просто воспользоваться. И тут уже всe зависит от меня. Если я буду показывать необходимый уровень футбола, уверен, буду играть.

Мне кажется, сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая. А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель», – сказал Кондаков.

  • В этом сезоне 18-летний полузащитник провeл 12 матчей за клуб, отдал 3 результативные передачи.
  • Кондаков находится в системе «Зенита» с 2022 года, а до этого выступал заа юношеские команды «Краснодара» и курского «Авангарда».

Еще по теме:
Реакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита» 4
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену» 5
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство» 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кондаков Даниил
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1777536560
Все верно! Попасть в основу Зенита воспитаннику не просто, но вполне возможно! Один путь как у Кузяева или Кержакова младшего, второй как у Кондакова или Шилова, но в любом случае требуется талант и максимальная самоотдача. А безмозглые, навроде Козлова, идут по рукам.
Ответить
Lenin26
1777537489
Как по мне всё это спорно,мне сложно представить,что парень из академии может конкурировать с игроками у которых годы а то и десяток лет за плечами игры в конкурентных командах (чемпионатах),тем более в Зените,где могут себе позволить дорогих иностранцев.Тут вопрос не в недоверии к своим,тут в принципе вопрос совокупности опыта,таланта,качества и игровой практики на высоком уровне.Твой пример скорее исключение из правила,чем само правило. Яркое тому подтверждение Краснодар,сколько говорят о его воспитанниках,вот только своё единственное чемпионство они взяли играя с 7-8 легами на поле (То есть использовали максимум возможного),а вот когда были только доморощенные игроки какие места они занимали?!вот вам и ответ,к сожалению на данном этапе нашего футбола,что бы бороться за чемпионство необходимы качественные легионеры,ибо из резерва российских игроков найти такую же по качеству замену практически не возможно,а найти замену из системы клуба вообще не реально.
Ответить
ziborock
1777537920
Начал за здравие (стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться) а закончил...(если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ)...Вот-вот, шансы закрепиться в основе Оренбурга или Нижнего у вас очень высокие!)))
Ответить
Интерес
1777543658
КАк только молодой игрок, проявивший себя,начинает раздавать комментарии(возможно, и организованные "легально" пресс-бездельниками клуба),сразу можно на его перспективах ставить крест.
Ответить
САДЫЧОК
1777547405
Лжец! И карьеру начал с нырка и липового пенальти и сейчас для идиотов говорит про стереотип. Все видят, как Серожа никакущего без техники, скорости, дриблинга, без видения поля и принимающего спиной к воротам ставит Соболева из корыстных соображений и сейчас проталкивает Кондакова у которого только скорость и больше Ничего!
Ответить
Аликий
1777558948
Ньдя!!!
Ответить
FWSPM
1777570608
да ты уже воспользовался шансом))) так что до сих пор не удается потушить пылающие питерские пердаки
Ответить
Главные новости
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
1
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
2
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
19
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
14
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
35
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Все новости
Все новости
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
1
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
1
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
35
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
5
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
1
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+