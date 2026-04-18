Игрока «Краснодара» дисквалифицировали на два матча

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников наказан двумя матчами дисквалификации. Она распространяется только на FONBET Кубок России.

«За агрессивное поведение дисквалифицировать футболиста Черникова на 2 матча Кубка России, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч – условным исполнением спортивной санкции.

Установить для Черникова испытательный срок 1 год с момента вынесения решения», – написал КДК.