Игрока «Краснодара» дисквалифицировали на два матча

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников наказан двумя матчами дисквалификации. Она распространяется только на FONBET Кубок России.
«За агрессивное поведение дисквалифицировать футболиста Черникова на 2 матча Кубка России, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч – условным исполнением спортивной санкции.
Установить для Черникова испытательный срок 1 год с момента вынесения решения», – написал КДК.
- В последнем кубковом матче против «Динамо» Черников нанес удар по лицу защитнику москвичей Хуану Касересу.
- Главный судья Иван Абросимов показал Черникову прямую красную карточку, но только после просмотра видео.
- Ответный матч «Краснодара» и «Динамо» состоится 7 мая.
Источник: РФС