  • Карседо прокомментировал решение поменять вратаря на серию пенальти против «Зенита»

Карседо прокомментировал решение поменять вратаря на серию пенальти против «Зенита»

Сегодня, 23:14

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил решение, принятое во время кубкового матча против «Зенита» (0:0, 6:7 по пенальти).

Тренер поменял голкипера перед серией пенальти: вместо Александра Максименко вышел Илья Помазун.

«Это был риск. Но я изучал статистику соперника и знал, что наш второй вратарь лучше отбивает пенальти. Игроки удивились, но поддержали. Когда сработало – это была эйфория. Такие моменты оправдывают всe», – сказал Карседо в передаче SER Deportivos La Rioja.

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
  • Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Россия. Кубок Спартак Помазун Илья Максименко Александр Карседо Хуан Карлос
