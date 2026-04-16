Карседо прокомментировал решение поменять вратаря на серию пенальти против «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил решение, принятое во время кубкового матча против «Зенита» (0:0, 6:7 по пенальти).
Тренер поменял голкипера перед серией пенальти: вместо Александра Максименко вышел Илья Помазун.
«Это был риск. Но я изучал статистику соперника и знал, что наш второй вратарь лучше отбивает пенальти. Игроки удивились, но поддержали. Когда сработало – это была эйфория. Такие моменты оправдывают всe», – сказал Карседо в передаче SER Deportivos La Rioja.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»