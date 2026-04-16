Карседо прокомментировал решение поменять вратаря на серию пенальти против «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил решение, принятое во время кубкового матча против «Зенита» (0:0, 6:7 по пенальти).

Тренер поменял голкипера перед серией пенальти: вместо Александра Максименко вышел Илья Помазун.

«Это был риск. Но я изучал статистику соперника и знал, что наш второй вратарь лучше отбивает пенальти. Игроки удивились, но поддержали. Когда сработало – это была эйфория. Такие моменты оправдывают всe», – сказал Карседо в передаче SER Deportivos La Rioja.