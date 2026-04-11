  • Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»

Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»

Сегодня, 12:58
5

Вратарь «Спартака» Илья Помазун подробно рассказал о серии пенальти с «Зенитом» в кубковой игре на этой неделе.

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время.
  • Помазун вышел на замену на 91-й минуте и отразил два 11-метровых удара.

– Как принималось решение о том, что вы выходите на серию пенальти? Или до игры вы все знали?

– Мне в конце матча сказали, что надо быстро выходить.

– В чем логика – Максименко подустал или вы лучше в отражении пенальти?

– Тренерское решение. Я всегда на тренировках остаюсь с молодыми ребятами, с иностранцами и тренирую пенальти.

– И вы лучше всех?

– Не мне это оценивать. Не могу так сказать.

– У Латышонка было написана подсказка на бутылке, где у вас?

– Тоже не бутылочке.

– Не забили Мостовой и Кондаков. Первый был наверняка в вашем списке.

– Да, и он поменял угол. А Кондакова в списках вообще не было.

– Как отразили его удар?

– Было предчувствие. Он правша, и бить наверняка будет в правый угол.

– Мостовой поменял угол, но вы отбили. Как получилось?

– Везение.

Еще по теме:
Помазун встал на защиту Барко: «Это не понты» 5
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом» 18
Карседо рассказал о восстановлении Самошникова, Помазуна и Бабича 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Зенит Помазун Илья Мостовой Андрей Кондаков Даниил
Комментарии (5)
Красногвардейчик
Да всё равно ты на банке будешь сидеть, Илья)) Тебе стоит подыскать клуб в РПЛ, где будешь основным
Дубина
Судья виноват что отбил да блохи питарские???
Константин-Шапкин-google
Везёт тому, кто везёт!
zigbert
Хорошо что Карседо прочувствовал момент. Максименко не умеет отражать пенальти,хотя вратарь уже опытный. Неужели никто ему не подскажет что до удара не надо дёргаться.
Назван главный «бандит» РПЛ
18:05
1
«Спартак» может купить форварда «Локомотива»
17:36
2
Мостовой объяснил жалобы тренера «Краснодара» Мусаева
16:59
12
Инсайды о вратарской позиции в «Спартаке»
16:43
5
Карпина попросили не вызывать Сафонова в сборную России
16:16
1
Бышовец назвал легионера, не соответствующего уровню «Зенита»
15:43
11
Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»
15:31
14
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»
15:23
5
Видео«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко
15:00
8
Мостового бесит новичок «Зенита»: «Оставляет впечатление нездорового футболиста»
14:26
10
Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»
15:31
14
Видео«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко
15:00
8
Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»
12:58
5
ВидеоПомазун встал на защиту Барко: «Это не понты»
09:29
7
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:58
28
Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 15:55
33
Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам: «Чтобы судили нормально»
Вчера, 12:03
4
Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»
Вчера, 11:51
28
Быстров удивился решению игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 09:27
9
Латышонок прокомментировал поражение «Зенита» в серии пенальти
Вчера, 08:59
Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»
Вчера, 08:24
28
Генич прокомментировал нелепый пенальти Барко
9 апреля
ВидеоБарко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом»
9 апреля
12
Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари
9 апреля
5
Игроки «Спартака» утешили соперника после победы над «Зенитом»
9 апреля
7
Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям
9 апреля
44
Эмоциональный пост Дивеева после вылета от «Спартака»
9 апреля
8
Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
2
Мостовой уличил Семака в серьезной тренерской ошибке
9 апреля
3
Реакция болельщиков «Спартака» на проход «Зенита»
9 апреля
5
Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
10
ВидеоЦСКА выдвинул гол Облякова на премию Пушкаша
9 апреля
8
Фанаты «Зенита» отреагировали на промах 18-летнего Кондакова против «Спартака»
9 апреля
3
Спартаковец Ву прокомментировал победный пенальти в матче с «Зенитом»
9 апреля
5
«Проклятие снято!»: «Фратрия» – о победе «Спартака» над «Зенитом»
9 апреля
15
Комичная статистика зенитовца Дурана в матче со «Спартаком»
9 апреля
32
Эмоциональная реакция фанатов «Зенита» на вылет от «Спартака»
9 апреля
43
«Лукойл Арену» предложили лишить кубкового дерби «Спартак» – ЦСКА
9 апреля
25
Все новости
