Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун подробно рассказал о серии пенальти с «Зенитом» в кубковой игре на этой неделе.

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Помазун вышел на замену на 91-й минуте и отразил два 11-метровых удара.

– Как принималось решение о том, что вы выходите на серию пенальти? Или до игры вы все знали?

– Мне в конце матча сказали, что надо быстро выходить.

– В чем логика – Максименко подустал или вы лучше в отражении пенальти?

– Тренерское решение. Я всегда на тренировках остаюсь с молодыми ребятами, с иностранцами и тренирую пенальти.

– И вы лучше всех?

– Не мне это оценивать. Не могу так сказать.

– У Латышонка было написана подсказка на бутылке, где у вас?

– Тоже не бутылочке.

– Не забили Мостовой и Кондаков. Первый был наверняка в вашем списке.

– Да, и он поменял угол. А Кондакова в списках вообще не было.

– Как отразили его удар?

– Было предчувствие. Он правша, и бить наверняка будет в правый угол.

– Мостовой поменял угол, но вы отбили. Как получилось?

– Везение.