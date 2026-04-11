Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун подробно рассказал о серии пенальти с «Зенитом» в кубковой игре на этой неделе.
- Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
- «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время.
- Помазун вышел на замену на 91-й минуте и отразил два 11-метровых удара.
– Как принималось решение о том, что вы выходите на серию пенальти? Или до игры вы все знали?
– Мне в конце матча сказали, что надо быстро выходить.
– В чем логика – Максименко подустал или вы лучше в отражении пенальти?
– Тренерское решение. Я всегда на тренировках остаюсь с молодыми ребятами, с иностранцами и тренирую пенальти.
– И вы лучше всех?
– Не мне это оценивать. Не могу так сказать.
– У Латышонка было написана подсказка на бутылке, где у вас?
– Тоже не бутылочке.
– Не забили Мостовой и Кондаков. Первый был наверняка в вашем списке.
– Да, и он поменял угол. А Кондакова в списках вообще не было.
– Как отразили его удар?
– Было предчувствие. Он правша, и бить наверняка будет в правый угол.
– Мостовой поменял угол, но вы отбили. Как получилось?
– Везение.