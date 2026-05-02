Березовский посоветовал «Спартаку» отказаться от Максименко

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский считает, что «Спартаку» следует поменять основного голкипера.

«Мне кажется, это не такая проблемная позиция. Максименко уже давно в «Спартаке». Если летом ещe возьмут какого-то вратаря, то это негативно скажется на вратарском микроклимате. Наверное, просто нужно больше доверия Помазуну. Клуб должен дать шанс ему. Не только, чтобы пенальти отбивал, а проводил некоторые матчи, тем более их сейчас много.

Это два хороших вратаря, но всe дело случая. Есть пример «Зенита», где уже почти не вспоминают про хорошего вратаря Латышонка. Адамову предоставился шанс, и он им воспользовался. Он не даeт повода задумываться о другом вратаре. Надо максимально стараться на каждой тренировке и обязательно воздастся. Такая вот вратарская судьба», – сказал Березовский.