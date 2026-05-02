Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Березовский посоветовал «Спартаку» отказаться от Максименко

Березовский посоветовал «Спартаку» отказаться от Максименко

2 мая, 14:37
12

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский считает, что «Спартаку» следует поменять основного голкипера.

«Мне кажется, это не такая проблемная позиция. Максименко уже давно в «Спартаке». Если летом ещe возьмут какого-то вратаря, то это негативно скажется на вратарском микроклимате. Наверное, просто нужно больше доверия Помазуну. Клуб должен дать шанс ему. Не только, чтобы пенальти отбивал, а проводил некоторые матчи, тем более их сейчас много.

Это два хороших вратаря, но всe дело случая. Есть пример «Зенита», где уже почти не вспоминают про хорошего вратаря Латышонка. Адамову предоставился шанс, и он им воспользовался. Он не даeт повода задумываться о другом вратаре. Надо максимально стараться на каждой тренировке и обязательно воздастся. Такая вот вратарская судьба», – сказал Березовский.

  • У 28-летнего Максименко 28 матчей в сезоне РПЛ, 38 пропущенных голов.
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Помазун пришел в «Спартак» из ЦСКА в прошлом году.

Еще по теме:
Гурцкая: «В Самаре «Спартак» прибили, 100 процентов» 6
Защитник «Спартака» высказался о своем будущем в РПЛ 2
Дзюба рассказал, почему назвал Эмери «тренеришкой» 5
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Помазун Илья Максименко Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777722355
Вот сегодня и вспомнят про Латышонка,но будет уже поздно.А брали его не для карьерного процветания, а чтобы закопать.Они и сейчас пялятся на двух засветившихся вратарей РПЛ.
Ответить
alefreddy
1777722503
может оно и так
Ответить
oyabun
1777725092
Максименко это священная корова Спартака. Никто его не станет менять на поле.
Ответить
Таарон
1777726876
Против рикошета... только Хоттабыч
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1777727787
Спартаку можно если не Бориско,то Латышонка купить
Ответить
DOCTOR PENALTY
1777729004
Максименко максимально не старается на тренировках.)) Есть хороший вратарь - Волк, но Спартак как всегда сопли жуёт. ((
Ответить
raritet
1777729396
Это точно. Предыдущий сезон Латышонок так увлекся семейными делами , что де факто подарил Чемпионство Краснодару.
Ответить
FFR
1777734794
Максименко не уровень Спартака, давно пора подписать сильного вратаря.
Ответить
Главные новости
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 