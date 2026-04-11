Инсайды о вратарской позиции в «Спартаке»

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин поделился информацией о вратарях клуба.

«У Максименко активировалась опция продления до конца следующего сезона. По окончании сезона этого с вероятностью 99% клуб с игроком вступят в переговоры по заключению полноценного долгосрочного контракта.

Контракт Довбни истекает в конце текущего сезона. Будет ли продление, зависит от подсчета KPI его шуток в конце мая.

У Помазуна контракт до лета 2027-го. Пока он – номер два. Мое мнение: став героем матча в Санкт-Петербурге, заслужил свой шанс в стартовом составе. Подобные подвиги должны быть вознаграждены хотя бы с педагогической точки зрения.

Кроме того, в клубе есть шорт-лист вратарей. Будет ли он задействован, станет понятно по итогам весны», – написал Борзыкин.