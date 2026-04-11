Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»

Бывший спартаковец Владимир Быстров посоветовал красно-белым максимально ответственно отнестись к противостоянию с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«ЦСКА – не подарок для «Спартака», это две равные команды и любая может выйти в финал.

Пока у меня нет выводов по Карседо, грандиозных изменений я не вижу. Мне кажется, результат пока не такой, как ждали, хотя игра у команды появляется.

Такая команда, как «Спартак», должна идти на первом месте. Да, они выиграли две важные игры, но выводы нужно делать по итогам чемпионата.

Если возьмут Кубок, у всех будет отличное настроение, если нет – будут обосранные ходить», – сказал Быстров.