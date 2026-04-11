Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»

Сегодня, 15:31
14

Бывший спартаковец Владимир Быстров посоветовал красно-белым максимально ответственно отнестись к противостоянию с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«ЦСКА – не подарок для «Спартака», это две равные команды и любая может выйти в финал.

Пока у меня нет выводов по Карседо, грандиозных изменений я не вижу. Мне кажется, результат пока не такой, как ждали, хотя игра у команды появляется.

Такая команда, как «Спартак», должна идти на первом месте. Да, они выиграли две важные игры, но выводы нужно делать по итогам чемпионата.

Если возьмут Кубок, у всех будет отличное настроение, если нет – будут обосранные ходить», – сказал Быстров.

  • «Спартак» примет ЦСКА 6 мая на «Лукойл Арене».
  • Победитель этого дерби поборется за трофей с «Динамо» или «Краснодаром».
  • В РПЛ красно-белые идут на шестом месте после 23 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Быстров Владимир
За что бан ?
1775910904
Ухххххххх ! Бяги "дядь Мить" ! ))))
Ответить
NewLife
1775911325
Эта заметка говорит о бескультурье и глупости быстрова. Футбол это спортивное состязание игра, приносящая удовольствие зрителям. В футболе более сильные команды одерживают победы. "Комментатор" быстров использует жаргон питерской потворотни и настраивает болельщиков друг против друга. Сам насрал на себя этим постом(
Ответить
БеZуМныЙ
1775911345
Почему Будут? Они и ЕСТЬ такие не одно десятилетие. )))
Ответить
Интерес
1775911466
ЦСКА победит.
Ответить
subbotaspartak
1775912163
Евсееву выражаться нельзя, а этому можно взять и об...гадить на страницах Бомбардира
Ответить
crf57
1775913502
Быстров уже давно сам обосраный ходит!
Ответить
АК 68
1775917367
Как всегда , обосранный, про гавно.
Ответить
erybov1965
1775918070
В данной ситуации есть возможность зацепиться за 3 место и попасть в финал кубка,а если еще и кубок забрать.Я думаю,что временно устроил бы результат многих болельщиков.Ну и дальше расти,больше не падая.
Ответить
Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»
15:31
14
