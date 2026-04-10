Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев подробно разъяснил свои слова о судействе в кубковой игре «Зенит» – «Спартак».

Матч на «Газпром Арене» судил Артем Чистяков.

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.

«Зенит» вылетел из турнира.

«Одни болельщики всегда будут считать, что судья принял решение не в пользу их команды, другие – наоборот.

Если же смотреть с точки зрения правил, получилось так, что именно по правилам все моменты были в пользу «Спартака», кроме двух критических ошибок.

Это неудаление Денисова за удар локтем во втором тайме – этот момент судья просто пропустил. И понятно почему: локоть был дальний от Чистякова, а ассистент арбитра находился далеко.

Но это важная ошибка. Получился такой ответ за нарушение правил Соболева в матче чемпионата, где Карасев не свистнул.

Ну и ключевой момент – подножка Зобнина в концовке матча. Да, это всего лишь штрафной. Эпизод произошел у бровки, но такие моменты все равно бросаются в глаза, особенно в конце игры.

Что касается остальных эпизодов, по игре получилось так, что моменты возникали в штрафной «Спартака», но судья действовал по правилам. Если четко расставлять формулировки, то эти эпизоды бесспорные с точки зрения судейства, они спорные именно для болельщиков.

Потому что фанаты «Зенита» скажут, что за руку Денисова можно было бы поставить пенальти, а болельщики «Спартака» – что это не пенальти. И так в футболе бывает всегда – в любом спорном эпизоде.

С точки зрения правил понятно, почему судья не назначил пенальти. Такая трактовка правил, хотя с Денисовым ситуация более сложная, чем с Умяровым. Там вообще строго по новым правилам: если игрок играет в мяч и затем попадает себе в руку, то это не пенальти.

По Денисову можно рассуждать, расширяла ли рука площадь тела или нет, но с точки зрения здравого смысла этот эпизод не такой спорный. Рука в естественном положении, нет движения руки к мячу. Я думаю, ЭСК подтвердит этот момент в пользу решения Чистякова.

Так сложилась игра. В целом все судейские моменты, которые можно обсуждать, – в них решения были приняты в пользу «Спартака». Но это не значит, что эти решения предвзяты и принимались специально.

Так получилось по игре. Но понятно, что «Зенит» в этот раз может быть недоволен судейством», – сказал Черданцев.