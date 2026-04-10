Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Сегодня, 19:58
19

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев подробно разъяснил свои слова о судействе в кубковой игре «Зенит» – «Спартак».

  • Матч на «Газпром Арене» судил Артем Чистяков.
  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
  • «Зенит» вылетел из турнира.

«Одни болельщики всегда будут считать, что судья принял решение не в пользу их команды, другие – наоборот.

Если же смотреть с точки зрения правил, получилось так, что именно по правилам все моменты были в пользу «Спартака», кроме двух критических ошибок.

Это неудаление Денисова за удар локтем во втором тайме – этот момент судья просто пропустил. И понятно почему: локоть был дальний от Чистякова, а ассистент арбитра находился далеко.

Но это важная ошибка. Получился такой ответ за нарушение правил Соболева в матче чемпионата, где Карасев не свистнул.

Ну и ключевой момент – подножка Зобнина в концовке матча. Да, это всего лишь штрафной. Эпизод произошел у бровки, но такие моменты все равно бросаются в глаза, особенно в конце игры.

Что касается остальных эпизодов, по игре получилось так, что моменты возникали в штрафной «Спартака», но судья действовал по правилам. Если четко расставлять формулировки, то эти эпизоды бесспорные с точки зрения судейства, они спорные именно для болельщиков.

Потому что фанаты «Зенита» скажут, что за руку Денисова можно было бы поставить пенальти, а болельщики «Спартака» – что это не пенальти. И так в футболе бывает всегда – в любом спорном эпизоде.

С точки зрения правил понятно, почему судья не назначил пенальти. Такая трактовка правил, хотя с Денисовым ситуация более сложная, чем с Умяровым. Там вообще строго по новым правилам: если игрок играет в мяч и затем попадает себе в руку, то это не пенальти.

По Денисову можно рассуждать, расширяла ли рука площадь тела или нет, но с точки зрения здравого смысла этот эпизод не такой спорный. Рука в естественном положении, нет движения руки к мячу. Я думаю, ЭСК подтвердит этот момент в пользу решения Чистякова.

Так сложилась игра. В целом все судейские моменты, которые можно обсуждать, – в них решения были приняты в пользу «Спартака». Но это не значит, что эти решения предвзяты и принимались специально.

Так получилось по игре. Но понятно, что «Зенит» в этот раз может быть недоволен судейством», – сказал Черданцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Зенит Черданцев Георгий Чистяков Артем
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1775842360
чердак тебе что врачи новый язык приделали -один уже стер
Ответить
FCSpartakM
1775842522
Штрафной? он прикалывается что ли? Что-то ты молчал, когда Соболя и Вендела удалять надо было.
Ответить
suchi-69
1775842842
Жора с Лапочкиным уже третьи сутки хрякам пуканы поджигают и, судя по заполошным визгам из тарасофки, стадо очередной раз было поймано на месте преступления
Ответить
Semenycch
1775843097
Из матча в матч, из года в год мерзкое парнокопытное стадо тянут за поросячьи уши к призам!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775843895
Когда Чердак что-нибудь комментирует, у меня поднимается, нет не то, что все подумали, а давление...
Ответить
anatolich72
1775844694
В Питере третий день пуканы тушат, никак не получается. Кто еще не выступил ? Кто следующий скулить?
Ответить
Марк Аврелий!
1775845286
Так сложилось, что если судьи не судят в пользу Газпрома, то вроде против
Ответить
Дубина
1775845560
Нужно в питер огнетушителей заслать - кончились! ЗПРФ.Цыгане! Табор...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775847482
Судебный беспредел с антинародными в их сторону продолжается. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1775848498
- "Но понятно, что «Зенит» в этот раз может быть недоволен судейством" Как так то ?? они привыкли побеждать только когда им судьи помогают. А тут такой облом. Из Спартака больше занесли))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 