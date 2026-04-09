Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям

9 апреля, 21:42
44

Комментатор матча «Зенит» – «Спартак» (0:0, 6:7 по пенальти) Георгий Черданцев высказался о судействе.

«Не заметил прямо адских скандалов. Получается, что, по сути, квиты. Если там (в мартовском матче 21-го тура РПЛ) Александру Соболеву не показали вторую желтую, сегодня не показали Даниилу Денисову чистый фол – проспал судья.

Люди очень любят теорию заговора. Сколько в спорных ситуациях было решений в пользу «Спартака»? Все до одного! Все до одного. В матче такой важности. Во всех спорных ситуациях решения принимались в пользу «Спартака», – считает Черданцев.

  • «Спартак» в следующем кубковом матче примет ЦСКА 6 мая. Встреча состоится на «Лукойл Арене». Проигравший закончит кубковый путь, сосредоточившись на чемпионате России по футболу.
  • Обе команды борются за топ-5 РПЛ.
  • Суперфинал Кубка состоится в «Лужниках» 24 мая. Главный стадион страны принимает суперфинал с 2022 года.

Еще по теме:
Аршавин высказался о нелепом пенальти Барко в матче с «Зенитом»
«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге 38
«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко 8
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Кубок Спартак Зенит Черданцев Георгий
алдан2014
Все знают каким местом Черданцев футбол смотрит...правильно,ртом.
Бумбраш
Всех это каких? Пельменно-чипсовый гений разбора матчей.днарь продажный
boris63
Да уж, "лизал-сосун" Зенита.
subbotaspartak
Судьи на воротах не стояли
Ивантеевец
Да уж, Жора, не ту ты профессию выбрал. С таким умением лизать ж..ы нужно было в эскорт идти. Интересно, а когда станешь не нужен больше и выкинут тебя как использованный г...н куда со своими талантами пойдешь?
andr45
ФЕДОТОВ «Никакой отмашки со стороны Денисова не было. Короткое расстояние, ещё неизвестно, куда он попал. Тем более они с соперником вместе разворачивались. Этого мало для второй жёлтой. Чистяков такие эпизоды почти не свистит. Учитывая его планку единоборств в этом матче, для второй жёлтой надо сделать что-то серьёзное. Остальное он отпускает и даёт бороться»
nik55
чердак зализывай больше
АлексМак
так и есть,- Сраптак по-другому и не умеет играть на победу,- только с помощью коррумпированных судей и своей грязной игры.
Фердя
Идиот
KPCC-SPB
свини совсем совесть потеряли, уже на нашем домашнем стадионе судий покупают
Главные новости
Ловчев: «Мы гордимся, что привезли человека, который был сапожником у Эмери?»
22:37
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
22:22
ФотоБубнов определил лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»
21:46
1
Фото«Пять с плюсом»: Бубнов определил лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
20:54
3
«Всю игру махал своими веслами»: Гурцкая жестко прошелся по игроку «Зенита»
20:34
17
Клуб Месси сообщил об отставке главного тренера
20:28
1
Дегтев назвал лучшего вратаря в истории России
19:34
4
Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»
18:57
56
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
22
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
4
Все новости
Все новости
ВидеоАршавин высказался о нелепом пенальти Барко в матче с «Зенитом»
12 апреля
Аршавин дал новое определение «Спартаку»
12 апреля
8
«Это позор»: экс-зенитовец пристыдил форварда команды Дурана
12 апреля
16
«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге
11 апреля
41
Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»
11 апреля
19
Видео«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко
11 апреля
8
Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»
11 апреля
5
ВидеоПомазун встал на защиту Барко: «Это не понты»
11 апреля
7
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
10 апреля
28
Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»
10 апреля
27
Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам: «Чтобы судили нормально»
10 апреля
4
Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»
10 апреля
27
Быстров удивился решению игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»
10 апреля
9
Латышонок прокомментировал поражение «Зенита» в серии пенальти
10 апреля
Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»
10 апреля
29
Генич прокомментировал нелепый пенальти Барко
9 апреля
ВидеоБарко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом»
9 апреля
12
Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари
9 апреля
5
Игроки «Спартака» утешили соперника после победы над «Зенитом»
9 апреля
7
Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям
9 апреля
44
Эмоциональный пост Дивеева после вылета от «Спартака»
9 апреля
8
Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
2
Мостовой уличил Семака в серьезной тренерской ошибке
9 апреля
3
Реакция болельщиков «Спартака» на проход «Зенита»
9 апреля
5
Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
10
ВидеоЦСКА выдвинул гол Облякова на премию Пушкаша
9 апреля
8
Фанаты «Зенита» отреагировали на промах 18-летнего Кондакова против «Спартака»
9 апреля
3
Спартаковец Ву прокомментировал победный пенальти в матче с «Зенитом»
9 апреля
5
