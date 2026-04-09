Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям

Комментатор матча «Зенит» – «Спартак» (0:0, 6:7 по пенальти) Георгий Черданцев высказался о судействе.

«Не заметил прямо адских скандалов. Получается, что, по сути, квиты. Если там (в мартовском матче 21-го тура РПЛ) Александру Соболеву не показали вторую желтую, сегодня не показали Даниилу Денисову чистый фол – проспал судья.

Люди очень любят теорию заговора. Сколько в спорных ситуациях было решений в пользу «Спартака»? Все до одного! Все до одного. В матче такой важности. Во всех спорных ситуациях решения принимались в пользу «Спартака», – считает Черданцев.