Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям

Комментатор матча «Зенит» – «Спартак» (0:0, 6:7 по пенальти) Георгий Черданцев высказался о судействе.
«Не заметил прямо адских скандалов. Получается, что, по сути, квиты. Если там (в мартовском матче 21-го тура РПЛ) Александру Соболеву не показали вторую желтую, сегодня не показали Даниилу Денисову чистый фол – проспал судья.
Люди очень любят теорию заговора. Сколько в спорных ситуациях было решений в пользу «Спартака»? Все до одного! Все до одного. В матче такой важности. Во всех спорных ситуациях решения принимались в пользу «Спартака», – считает Черданцев.
- «Спартак» в следующем кубковом матче примет ЦСКА 6 мая. Встреча состоится на «Лукойл Арене». Проигравший закончит кубковый путь, сосредоточившись на чемпионате России по футболу.
- Обе команды борются за топ-5 РПЛ.
- Суперфинал Кубка состоится в «Лужниках» 24 мая. Главный стадион страны принимает суперфинал с 2022 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова