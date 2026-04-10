Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам: «Чтобы судили нормально»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин объяснил слова спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, обращенные к арбитрам до матча FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0, по пенальти 7:6)

«Наверное, посыл был в том, чтобы судили нормально. Чтобы арбитры сохраняли полную концентрацию и не упускали какие-то ошибки, которые они совершают. Понятно, что всем свойственно ошибаться. Но хочется, чтобы в таких больших матчах ошибок совершалось как можно меньше. Как-то так», – сказал Зобнин.