Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам: «Чтобы судили нормально»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин объяснил слова спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, обращенные к арбитрам до матча FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0, по пенальти 7:6)
«Наверное, посыл был в том, чтобы судили нормально. Чтобы арбитры сохраняли полную концентрацию и не упускали какие-то ошибки, которые они совершают. Понятно, что всем свойственно ошибаться. Но хочется, чтобы в таких больших матчах ошибок совершалось как можно меньше. Как-то так», – сказал Зобнин.
- Перед гостевой игрой 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов с петербуржцами Кахигао сказал: «Я надеюсь, когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Питере, нас не уважали. Я не вижу ни одной причины, почему они должны быть против нас. Я прошу, чтобы «Спартак» уважали».
- Игру судила бригада во главе с Артемом Чистяковым.
