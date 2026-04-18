КДК наказал «Зенит» за бутылки в Угальде мягче, чем Евсеева – за мат

Инсайдеру Ивану Карпову не понравилось наказание «Зенита» за поведение болельщиков в кубковом матче со «Спартаком».

Журналист считает, что «Зенит» должны были наказать жестче.

«КДК оштрафовал «газовых» на 300 тысяч рублей за 87 выброшенных бутылок на поле, а тренера Махачкалы – на 100 тысяч за 7 «***».

Таким образом, одна бутылка, которой могли травмировать Угальде, стоит всего 3 448 рублей, а одно матерное слово – 14 285.

И ведь в прошлом году «Факел» оштрафовали на 1 миллионов рублей и наказали матчем без зрителей просто за то, что они «ухали» в адрес Вендела.

То есть для КДК слова и «уханье» стоят кратно дороже, чем желание болельщиков «Зенита» превратить Угальде во всадника без головы.

Вот и все, что нужно знать об особом положении «Зенита» в нашем футболе. Настоящий сюр!» – написал Карпов в телеграм-канале.