  • КДК наказал «Зенит» за бутылки в Угальде мягче, чем Евсеева – за мат

КДК наказал «Зенит» за бутылки в Угальде мягче, чем Евсеева – за мат

18 апреля, 17:53
15

Инсайдеру Ивану Карпову не понравилось наказание «Зенита» за поведение болельщиков в кубковом матче со «Спартаком».

Журналист считает, что «Зенит» должны были наказать жестче.

«КДК оштрафовал «газовых» на 300 тысяч рублей за 87 выброшенных бутылок на поле, а тренера Махачкалы – на 100 тысяч за 7 «***».

Таким образом, одна бутылка, которой могли травмировать Угальде, стоит всего 3 448 рублей, а одно матерное слово – 14 285.

И ведь в прошлом году «Факел» оштрафовали на 1 миллионов рублей и наказали матчем без зрителей просто за то, что они «ухали» в адрес Вендела.

То есть для КДК слова и «уханье» стоят кратно дороже, чем желание болельщиков «Зенита» превратить Угальде во всадника без головы.

Вот и все, что нужно знать об особом положении «Зенита» в нашем футболе. Настоящий сюр!» – написал Карпов в телеграм-канале.

  • Игра со «Спартаком» прошла 8 апреля.
  • Матчи FONBET Кубка России до суперфинала можно посещать без использования Fan ID.
  • Суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках».

Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Я Памятник Себе 1
1776524829
"Газовых"? Перепечатывая Карпова автор сея пасквиля явно противник Зенита.(
Ответить
Красногвардейчик
1776526789
В честь 101 юбилея помиловать решили)) а по большому счёту, удивляться нечему ЗПРФ
Ответить
Цугундeр
1776526950
) ".. превратить Угальде во всадника без головы.." А его и превращать не надо, его мясные сами так называют, на этих же страницах.)
Ответить
Strig
1776528642
своя рука владыка е.бЁнать
Ответить
ScarlettOgusania
1776529198
"Юбиляров" давно пора выделить в "газовый чемпионат" и пусть там распределяют места, согласно занесенному баблу в общак, в РПЛ не должно быть команд, перед которыми все кабинеты нараспашку и админресурс в помощь...
Ответить
andr45
1776529810
А чему удивляться?)) Бандитский городишка, бандитское руководство РФС, в общем бандитское братство) А, как говорится, бандит бандиту плохого не сделает. Для этого есть лохи)
Ответить
anatolich72
1776530295
Бандитский Петербург , законы им не писаны. Железно пару игр без зрителей, зенит скоро Мюллера обонкротит, или ждем повышения цен на газ. Зенит позор России!!!
Ответить
andr45
1776534536
КДК «Спартаку» предстоит выплатить 100 тысяч рублей за «скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений» Оскорбления фанатами «Zenitе» спартаковцев и их ненормативная лексика в адрес «Спартака» вся эта дюковская мразь, конечно, не слышала)) Для всей этой мерзотной слякоти, засевшей в РФС, оскорбления спартаковцев - норма)
Ответить
Hector вернулся
1776534583
Забавно, что наказали двоих болел синита кидавших бутылки. Это они вдвоём 87 набросали? Или кто ещё накидывал? Почему остальных не наказали? А если поставить вопрос по другому. Зачем вводили фан уйди и паспорт болельщика?
Ответить
MrSmit
1776535275
Позорная ********, зенит позор Российского футбола! Конченые, корпорация зла!
Ответить
