Лапочкин оценил момент с неназначенным пенальти в матче «Крылья» – ЦСКА

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин объяснил, почему главный арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота ЦСКА в начале второго тайма матча с «Крыльями Советов».

На 52‑й минуте Амар Рахманович упал в штрафной площади армейцев.

Это произошло после контакта с защитником столичной команды Кириллом Даниловым.

В итоге матч завершился ничьей 1:1.

«С точки зрения современных трактовок и того, что мы видим на экране, футболист «Крыльев Советов» выставляет ногу не к мячу, а в сторону вектора движения защитника ЦСКА, который идет к мячу и хочет его выбить.

Даже не вспомню, когда у нас такие пенальти в последний раз назначались. И даже если бы 11‑метровый в этом эпизоде был назначен, судья пошел бы к монитору и точно отменил бы свое решение.

ВАР‑арбитры давно оценивают подобные абсолютно одинаково – это фол в пользу обороны», – сказал Лапочкин.