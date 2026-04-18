  • Лапочкин оценил момент с неназначенным пенальти в матче «Крылья» – ЦСКА

Лапочкин оценил момент с неназначенным пенальти в матче «Крылья» – ЦСКА

18 апреля, 16:42
9

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин объяснил, почему главный арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота ЦСКА в начале второго тайма матча с «Крыльями Советов».

  • На 52‑й минуте Амар Рахманович упал в штрафной площади армейцев.
  • Это произошло после контакта с защитником столичной команды Кириллом Даниловым.
  • В итоге матч завершился ничьей 1:1.

«С точки зрения современных трактовок и того, что мы видим на экране, футболист «Крыльев Советов» выставляет ногу не к мячу, а в сторону вектора движения защитника ЦСКА, который идет к мячу и хочет его выбить.

Даже не вспомню, когда у нас такие пенальти в последний раз назначались. И даже если бы 11‑метровый в этом эпизоде был назначен, судья пошел бы к монитору и точно отменил бы свое решение.

ВАР‑арбитры давно оценивают подобные абсолютно одинаково – это фол в пользу обороны», – сказал Лапочкин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Лапочкин Сергей
Комментарии (9)
FWSPM
FWSPM
Ну да ну да ...за то такие пенальти почему то регулярно ставят в ворота Спартака
boris63
boris63
Пенальти и в помине не было,
bratskij
bratskij
Лучше бы рассмотрел когда Алвес гол забил и попал себе в руку из-за того что его за футболку тащили в другую сторону. Карасев вообще скатился в мусорку как судья.
vladimir63
vladimir63
да Кержаков всегда так играл !
Дубина
Дубина
Спартаку за такое ставят всегда
алдан2014
алдан2014
При словосочетании "Лапочкин оценил" ,сразу хочется почитать другое ,например о целомудрии от супруги Семака,и то полезнее
может
может
И сразу запахло немытыми хрюшками. В чем Лапочкин не прав?
Томик
Томик
Пони играют никак. Как и в первой половине чемпионата. Как они там очки набирали? Вот вопрос. А Лапочкин прав, конечно. И нет повода в этом усомниться.
