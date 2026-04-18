Лапочкин оценил момент с неназначенным пенальти в матче «Крылья» – ЦСКА

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин объяснил, почему главный арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота ЦСКА в начале второго тайма матча с «Крыльями Советов».
- На 52‑й минуте Амар Рахманович упал в штрафной площади армейцев.
- Это произошло после контакта с защитником столичной команды Кириллом Даниловым.
- В итоге матч завершился ничьей 1:1.
«С точки зрения современных трактовок и того, что мы видим на экране, футболист «Крыльев Советов» выставляет ногу не к мячу, а в сторону вектора движения защитника ЦСКА, который идет к мячу и хочет его выбить.
Даже не вспомню, когда у нас такие пенальти в последний раз назначались. И даже если бы 11‑метровый в этом эпизоде был назначен, судья пошел бы к монитору и точно отменил бы свое решение.
ВАР‑арбитры давно оценивают подобные абсолютно одинаково – это фол в пользу обороны», – сказал Лапочкин.
Источник: «Матч ТВ»