«Зенит» закончил 2025 год с внушительной чистой прибылью

Раскрыты финансовые показатели «Зенита» за прошлый год.

В отчете указано, что петербургский клуб в 2025-м заработал 24,88 миллиарда рублей.

Расходы на оплату труда зенитовских сотрудников составили 10,03 миллиарда рублей, что на 2,54 миллиарда меньше, чем годом ранее.

Чистая прибыль сине-бело-голубых за 2025 год составила 1,22 миллиарда рублей. В 2024-м был убыток.

Оборотные активе «Зенита» выросли до 26,69 миллиарда рублей, за счет чего чистый капитал клуба теперь составляет 9,01 миллиарда рублей.