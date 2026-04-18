«Зенит» закончил 2025 год с внушительной чистой прибылью

18 апреля, 15:58
25

Раскрыты финансовые показатели «Зенита» за прошлый год.

В отчете указано, что петербургский клуб в 2025-м заработал 24,88 миллиарда рублей.

Расходы на оплату труда зенитовских сотрудников составили 10,03 миллиарда рублей, что на 2,54 миллиарда меньше, чем годом ранее.

Чистая прибыль сине-бело-голубых за 2025 год составила 1,22 миллиарда рублей. В 2024-м был убыток.

Оборотные активе «Зенита» выросли до 26,69 миллиарда рублей, за счет чего чистый капитал клуба теперь составляет 9,01 миллиарда рублей.

Источник: Good Sport
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1776519189
Голубые сказочники
Ответить
NewLife
1776519291
Что вы называете чистым капиталом - акционерный капитал или только долгосрочные вложения минус долгосрочные обязательства? Какова стоимость основных средств ? Что-то не вяжется с учетом больших краткосрочных активов с учетом краткосрочных дебиторов и кредиторов и соответственно большой оборотки. Надо посмотреть баланс и счет прибылей и убытков, дайте ссылку. А также хотелось бы знать, баклан арена у кого на балансе - у газпрома или Зенита.
Ответить
ziborock
1776519693
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! ©
Ответить
СильныйМозг
1776520254
Тема жизни бромантановых адептов.
Ответить
Дубина
1776522432
Откуда это знает человек который эту помойку пишет?? Даже тут модеры газпромовские((((
Ответить
ySS
1776523084
А гуд спорт - это питерская помойка или газпромовская?
Ответить
Hector вернулся
1776533655
Не хило получают синитовские сотрудники. Куля хаспром платит. Зато пол страны без газа.
Ответить
BarStep
1776534281
Таак! Опять хрюнделей обокрали! :) У нас оказывается каждый сектант ещё и ахрененннй финансист/экономист! Гы
Ответить
За что бан ?
1776534448
Снова визги до небес .И эти упыри ещё что-то про позор тут вякают . Хотя их поведение ,хуже чем у базарных баб или толпы пьяных линчевателей , кторые в угаре режут и топчут всех без разбору . Срам великий эти нелюдям , что на Зенит тут гавкают . Срам !
Ответить
Бумбраш
1776579601
Я всегда говорил что это зинка держит газпрём на плаву,а вы мне не верили)) скоро мы узнаем ,что с исторической родины пляжников приходят транши (всей деревней скидываются),лишь бы угольки пыли за зинку
Ответить
