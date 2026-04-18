Фанаты «Зенита» унизили ЦСКА

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» обратило внимание на последнее интервью полузащитника ЦСКА Данилы Козлова.

Ранее игрок выступал за «Зенит» и «Краснодар».

«В древней Спарте слабых мальчиков сбрасывали со скалы. В РПЛ их скидывают в ЦСКА», – написали петербургские фанаты.