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Фанаты «Зенита» унизили ЦСКА

18 апреля, 18:05
70

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» обратило внимание на последнее интервью полузащитника ЦСКА Данилы Козлова.

Ранее игрок выступал за «Зенит» и «Краснодар».

«В древней Спарте слабых мальчиков сбрасывали со скалы. В РПЛ их скидывают в ЦСКА», – написали петербургские фанаты.

  • ЦСКА купил 21-летнего игрока у «Краснодара» зимой за 1,65 миллиона евро.
  • Козлов провел за москвичей 9 матчей, сделал ассист.
  • В «Краснодаре» Козлов стал чемпионом России.
  • Данила – воспитанник «Зенита». В январе 2024 года полузащитника купила «Балтика» за 350 тысяч евро.
  • В активе Козлова три матча за первую команду «Зенита».

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Козлов Данила
Комментарии (70)
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Дубина
1776524840
Быдлы! Автор вам не надоело постить этих недоумков??
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Snek
1776525674
Позор российского футбола радуется тому, что мы живём на свои, а они жируют на гос бабки? Стыд у этих товарищей есть? Не даром они - позор российского футбола!
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Император Бомжей
1776525831
Их все чмошниками считают, че вы их постите постоянно?)))
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boris63
1776525959
Нам нас.рать на несуществующих "болельщиков" ЗПРФ.
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...уефан
1776526317
...большинство пользователей "Кафешки", именно сейчас в школе "Историю Древнего Мира" проходит...
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Красногвардейчик
1776526491
А Бо...жи Позор Российского Футбола))
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Цугундeр
1776526683
)) Отличная подача, Бомба!) Скотный двор негодуэ..) Кого тут унизили? Так, лягнули жадного самонадеянного мальчишку.
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Пригожин Женя
1776528398
Очередное доказательство что фанаты зенита ********
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Strig
1776528587
пи.здаболы с помойки
Ответить
bratskij
1776528884
Помойка она и в Африке помойка.
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