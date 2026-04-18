Фанаты «Зенита» унизили ЦСКА

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» обратило внимание на последнее интервью полузащитника ЦСКА Данилы Козлова.
Ранее игрок выступал за «Зенит» и «Краснодар».
«В древней Спарте слабых мальчиков сбрасывали со скалы. В РПЛ их скидывают в ЦСКА», – написали петербургские фанаты.
- ЦСКА купил 21-летнего игрока у «Краснодара» зимой за 1,65 миллиона евро.
- Козлов провел за москвичей 9 матчей, сделал ассист.
- В «Краснодаре» Козлов стал чемпионом России.
- Данила – воспитанник «Зенита». В январе 2024 года полузащитника купила «Балтика» за 350 тысяч евро.
- В активе Козлова три матча за первую команду «Зенита».
Источник: телеграм-канал «Кафешка»