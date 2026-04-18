Матерная реакция Дзюбы на гол в ворота «Рубина»

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Рубином» и «Акроном».

У тольяттинцев во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба. После забитого гола игрок матерился – его речь можно прочитать по губам.

«Кто, *** [блин], *** [нафиг], *** [блин]» – так расшифровал речь Дзюбы корреспондент «Матч ТВ» Никита Борискин.

В августе Дзюбе исполнится 38 лет. Он нередко заявляет о возможном скором завершении карьеры.

В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

Не исключено, что Дзюба летом завершит карьеру. Кроме того, игрок заявлял о желании вернуться в родной «Спартак». Он покинул его в 2015 году.

Видео: эфир телеканала «Матч Премьер»