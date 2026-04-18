«Не рассказывай, епта»: игрок «Спартака» не сдержал себя в интервью

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев неоднозначно повел себя во время интервью «Матч ТВ» после игры 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
Во время беседы с журналистом принадлежащий «Спартаку» Пруцев обратился к третьему лицу: «Не рассказывай, епта». По информации проспартаковского блогера Максима Никитина, это был главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.
- Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что до конца сезона клуб начнет переговоры о выкупе Пруцева.
- 26-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 26 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В начале сезона он сыграл за «Спартак» в 4 встречах.
- Брат Пруцева Егор выступает в Сербии за ОФК.
