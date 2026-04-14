Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»

Сегодня, 12:49


Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев ответил на вопрос по поводу своего будущего.

Игрок выступает за красно-зеленых на правах аренды из «Спартака».

«Мое будущее? Летом посмотрим, в какой команде я продолжу карьеру. Мой настрой – играть в футбол, а остальное зависит от клубов, о чем они договорятся.

После ухода Станковича стало больше шансов заиграть в «Спартаке»? Я не знаю, какая сейчас атмосфера в команде. Честно, даже не спрашивал у бывших партнеров по «Спартаку» о Карседо. Все мои мысли сейчас о «Локомотиве». Сейчас меня все устраивает», – сказал Пруцев.

  • Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что до конца сезона клуб начнет переговоры о выкупе Пруцева.
  • 26-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 25 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В начале сезона он сыграл за «Спартак» в 4 встречах.

Еще по теме:
В «Локомотиве» сказали, кто официально обращался за покупкой Батракова 1
«Локомотив» рассмотрит покупку хавбека «Ростова» 1
«Локомотив» объявил о помощи Дагестану, пострадавшему от наводнения 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пруцев Данил
Комментарии (3)
Интерес
1776162036
А там его ждут и рассчитывают на него? Не уверен.Вот Абаскаль бы взял, как выяснилось.
rash1959
1776170830
Вот кого он сейчас может заменить из состава? Опять эксперименты. Если только на лавке кого то подвинуть. Он рвался в аренду и возвращаться кажется не хочет. А зарплату ему такую же (спартаковскую) нигде не дадут. Так что выходит - лавка и кубок на начальном этапе.
zigbert
1776170847
Он прекрасно понимает что место в основном составе Спартака ему не видать. Галактионов к нему более благосклонен.
Главные новости
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
1
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
3
Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов
18:19
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
6
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
Все новости
Все новости
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
1
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
13
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
Все новости
