Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев ответил на вопрос по поводу своего будущего.
Игрок выступает за красно-зеленых на правах аренды из «Спартака».
«Мое будущее? Летом посмотрим, в какой команде я продолжу карьеру. Мой настрой – играть в футбол, а остальное зависит от клубов, о чем они договорятся.
После ухода Станковича стало больше шансов заиграть в «Спартаке»? Я не знаю, какая сейчас атмосфера в команде. Честно, даже не спрашивал у бывших партнеров по «Спартаку» о Карседо. Все мои мысли сейчас о «Локомотиве». Сейчас меня все устраивает», – сказал Пруцев.
- Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что до конца сезона клуб начнет переговоры о выкупе Пруцева.
- 26-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 25 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В начале сезона он сыграл за «Спартак» в 4 встречах.
