Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев ответил на вопрос по поводу своего будущего.

Игрок выступает за красно-зеленых на правах аренды из «Спартака».

«Мое будущее? Летом посмотрим, в какой команде я продолжу карьеру. Мой настрой – играть в футбол, а остальное зависит от клубов, о чем они договорятся.

После ухода Станковича стало больше шансов заиграть в «Спартаке»? Я не знаю, какая сейчас атмосфера в команде. Честно, даже не спрашивал у бывших партнеров по «Спартаку» о Карседо. Все мои мысли сейчас о «Локомотиве». Сейчас меня все устраивает», – сказал Пруцев.