Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА

В агентстве Best of You Sports, представляющем интересы вингера ЦСКА Даниэля Руиса, сообщили, что он с большой долей вероятности покинет клуб.

– Руис покинет ЦСКА в конце сезона и вернется обратно в «Мильонариос»?

– На данный момент все идет к тому, что Даниэль не останется в ЦСКА. У клуба есть время до конца мая, чтобы принять решение, но сейчас ситуация складывается именно в эту сторону. При этом в клубе еще должны окончательно понять, видят ли они в игроке нужный уровень. Важно также отметить, что это было исключительно решение тренера.

Мы, со своей стороны, работаем над разными вариантами и находимся в контакте с другими клубами. Мы бы хотели, чтобы Руис продолжил карьеру в России.