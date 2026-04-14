Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес хочет остаться в московской команде.

– У меня контракт с «Локомотивом» до 2029 года. Думаю, я всe делаю правильно. Москва – очень красивый город, который мне нравится. Мне очень нравится «Локомотив», где ко мне хорошо относятся. Мне здесь очень комфортно. Не знаю, что будет в будущем, но сейчас я здесь очень счастлив.

– Ты бы хотел остаться?

– Да. Хотя спрос на игроков сборной Мексики всегда выше, как и в моeм случае. Но посмотрим, что будет летом.