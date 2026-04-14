Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результате матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

– Мусаев назвал ничью справедливым результатом. А вы как считаете? Может, кто-то лучше смотрелся?

– Питерцы смотрелись лучше, но «Краснодар» не заслуживал поражения, поэтому я тоже думаю, что ничья закономерна.

А визуальное преимущество было на стороне питерцев. Команда наконец начала играть как положено, и южанам было тяжко, особенно в первом тайме.

Но у гостей выстроилась система, они бьются, появился характер. Поэтому «Зениту» не удалось склонить чашу весов в свою сторону.

– Как оцените качество игры команд?

– Меня немного коробило, что было много свистков, борьбы. Слишком оголен был нерв. Любое единоборство проходило с нарушениями. Иногда это было жестоко по отношению друг к другу.

Поэтому особо игры не наблюдалось. Была видна игра характеров. Но питерцы не уступали в качестве южанам, в структуре игры. Мне очень понравился подход и Семака, и Мусаева.

– Семак после матча сказал, что нельзя было показывать красную карточку Педро за нарушение на Сперцяне. А вам как кажется?

– Для меня это не удаление. У Педро не было умысла сыграть грубо. Там была попытка сыграть в мяч.

Да, у него получилось пойти шипами вперед, как формулировал Карасев, объясняя удаление, но по игроцки там была желтая карточка. Человек находился в борьбе, зачем его удалять?

– Почему после удаления Педро южане не смогли дожать «Зенит»?

– Это уже вопрос психологии. Так бывает, что когда, кажется, все должно решиться само собой, команда чуть-чуть сбавляет. А питерцам только этого и нужно было – они, наоборот, активизировались.

Психологически хозяева в этот момент были сильнее, чем «Краснодар». Когда играешь против слабого соперника, это может быть незаметно, а когда против тебя сильная команда и силы равны, то это видно. Сам матч мне очень понравился. Часто футболистам не хватает этого нерва, который исходил вчера от обеих команд.

– Какими вам теперь видятся расклады в чемпионской гонке?

– Пока все в борьбе. Сейчас сложно что-то предугадать. Думаю, кто меньше будет терять очков в матчах с командами второй восьмерки, тот и станет чемпионом. Конкуренция между собой будет менее решающей.