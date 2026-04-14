Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления

Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления

Сегодня, 14:22
1

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результате матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

– Мусаев назвал ничью справедливым результатом. А вы как считаете? Может, кто-то лучше смотрелся?

– Питерцы смотрелись лучше, но «Краснодар» не заслуживал поражения, поэтому я тоже думаю, что ничья закономерна.

А визуальное преимущество было на стороне питерцев. Команда наконец начала играть как положено, и южанам было тяжко, особенно в первом тайме.

Но у гостей выстроилась система, они бьются, появился характер. Поэтому «Зениту» не удалось склонить чашу весов в свою сторону.

– Как оцените качество игры команд?

– Меня немного коробило, что было много свистков, борьбы. Слишком оголен был нерв. Любое единоборство проходило с нарушениями. Иногда это было жестоко по отношению друг к другу.

Поэтому особо игры не наблюдалось. Была видна игра характеров. Но питерцы не уступали в качестве южанам, в структуре игры. Мне очень понравился подход и Семака, и Мусаева.

– Семак после матча сказал, что нельзя было показывать красную карточку Педро за нарушение на Сперцяне. А вам как кажется?

– Для меня это не удаление. У Педро не было умысла сыграть грубо. Там была попытка сыграть в мяч.

Да, у него получилось пойти шипами вперед, как формулировал Карасев, объясняя удаление, но по игроцки там была желтая карточка. Человек находился в борьбе, зачем его удалять?

– Почему после удаления Педро южане не смогли дожать «Зенит»?

Это уже вопрос психологии. Так бывает, что когда, кажется, все должно решиться само собой, команда чуть-чуть сбавляет. А питерцам только этого и нужно было – они, наоборот, активизировались.

Психологически хозяева в этот момент были сильнее, чем «Краснодар». Когда играешь против слабого соперника, это может быть незаметно, а когда против тебя сильная команда и силы равны, то это видно. Сам матч мне очень понравился. Часто футболистам не хватает этого нерва, который исходил вчера от обеих команд.

– Какими вам теперь видятся расклады в чемпионской гонке?

– Пока все в борьбе. Сейчас сложно что-то предугадать. Думаю, кто меньше будет терять очков в матчах с командами второй восьмерки, тот и станет чемпионом. Конкуренция между собой будет менее решающей.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Непомнящий Валерий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1776167932
Судейская бригада не дожала Зенит. Гыгыгы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 