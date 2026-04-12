РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1

Закончился центральный матч 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась вничью со счетом 1:1.
На гол Вендела в первом тайме краснодарцы ответили забитым мячом Лукаса Оласы во второй половине встречи.
«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице, имея на счету 53 очка. «Зенит» располагается на второй строчке с 52 очками.
Россия. Премьер-лига. 24 тур
Зенит - Краснодар - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Вендел, 27; 1:1 - Л. Оласа, 69.
Удаления: Педро, 78 - нет.
