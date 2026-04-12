РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1

Вчера, 21:31
189

Закончился центральный матч 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась вничью со счетом 1:1.

На гол Вендела в первом тайме краснодарцы ответили забитым мячом Лукаса Оласы во второй половине встречи.

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице, имея на счету 53 очка. «Зенит» располагается на второй строчке с 52 очками.

Россия. Премьер-лига. 24 тур
Зенит - Краснодар - 1:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Вендел, 27; 1:1 - Л. Оласа, 69.
Удаления: Педро, 78 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (190)
raritet
1776020726
Не понятно почему какой то мудак из наших шел пешком, даже не пытаясь блокировать Оласу
Январь 59
1776022149
Хороший матч. Мирный исход, который заставит обе команды играть на пределе своих возможностей. А впереди достаточно сложные игры.
За что бан ?
1776022989
Два разых тайма в исполнении команд . Хотя уже в конце первой половины , краснодар стал прибирать инициативу в свои руки . Но и быки ,забивши гол ,как будто успокоились (что вполне объяснимо ,ибо рузультат устраивает ,а силы беречь надо ). А Зенита хватило только на один тайм и показать что-то лучше этого они уже не смогут . Вывод первого места не достойны . Из ошибок Карася выделю : 1) странное решение на 10-й минуте ; 2) незаслуженная ЖК Кривцову ; 3) удаление Педро не обоснованное ( на мой взгляд).
andromend
1776023372
Как Соболев смог оказаться в Зените?
vvv123
1776025403
При Семаке Зенит совершает одну и ту же ошибку в каждой игре: забив гол, уходит в оборону, за что и получает!
ЗПРФ-Газ
1776026107
Как ни старался судейка в пользу ЗПРФ, но быки их порвали...Ошибки судьи: Не дал пенальти за удар локтем Кривцова и жёлтую Дивееву. Не дал карточку вторую желтую Дивееву за опасную игру в голову Кордобе, не дал красную или жёлтую Джон Джону за удар соперника шипами ...не помню точно кого из Краснодара. Все спорные эпизоды судил в пользу ЗПРФ... Не удалить Педро уже не мог...так бы спалился, хотя кто понимает футбол все видели( ещё очень "понравился" комментатор, я ржал долго, когда он блеклую игру ЗПРФ подгонял под чемпионскую, а качественную игру Краснодара называл стойкой, как будто Краснодар отбивался во втором тайме,)...Быки молодцы поздравляю...жаль Вы не дожали...так бы все болельщики всех команд больше бы радовались...
evgevg13
1776028282
Ну ничья- так ничья. Но как же кудахтают и шипят "эксперты" на срач тв. В открытую топят за Зенит, винят Карася, что недостаточно жестко судил Краснодар, в наглую "засудил" Зенит и исходя из этого не дал победить Зениту. В натуре лизоблюдное осиное гнездо...
алдан2014
1776038827
Нормально пободались. Уставши команды. Кто в кубках играл,вообще просевшие в плане физики
Strig
1776054731
послушал прозенитовский канал матч тв... мол удаления не было... в общем - сколько м.удаков столько и мнений
Дубина
1776057214
От стали на равных судить без левых пеналей и прочего и все помойка ни как не может! Дураны с кабака с пивом смотрели и смеялись на вшами!! ЗПРФ....Соболь это тормас реальный!
