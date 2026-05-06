Семин сказал, каким должен быть новый тренер ЦСКА

Юрий Семин порассуждал о том, какой тренер должен заменить уволенного Фабио Челестини в ЦСКА.
«Мне хочется увидеть в ЦСКА специалиста высокого уровня. А какой он будет: российский или испанский, или малазийский – мне безразлично.
Самое главное, чтобы он был хорош в своeм деле. Вот что я скажу по этому поводу и ничего более», – заявил Сeмин.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- Сегодня в 20:00 мск армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
