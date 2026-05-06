Внучка Гинера рассказала о покушении на отца в 2005 году

Ведущая CSKA TV Александра Гинер рассказала, как на ее отца устроили покушение.
– В 2005 году на твоего отца было совершено покушение – неизвестные обстреляли автомобиль, в котором он находился. Как ты об этом узнала?
– Когда была маленькой, видела у папы большой шрам на спине. Он говорил, что это последствия операции, не уточняя какой. А про само покушение я узнала совершенно случайно в 13 лет: кто-то из знакомых рассказал. Только тогда папа признался мне, что в него стреляли и охранник спас его жизнь. Из-за той истории папа с дедушкой сказали, что я тоже постоянно теперь буду с охранником.
- Сын Евгения Гинера – Вадим Гинер.
- Он является бенефициаром компании Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит ЦСКА, и контролирует 75% ее акций.
