Новая информация о переговорах «ПСЖ» и «Локомотива» по Батракову

«ПСЖ» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, переговоры о трансфере начнутся в мае-июне. От французского клуба их будет вести спортивный советник Луиш Кампуш.

«Кампуш прилетит на переговоры по Батракову в Москву после выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Французы действительно следят за Алексеем и планируют его трансфер летом. При этом скаутов на игры «Локо» они не присылали и пока не планируют.

У клуба достаточно информации, осталось лишь предметно пообщаться с «Локомотивом» и стороной игрока, чтобы принять решение», – сообщил источник.