  • Новая информация о переговорах «ПСЖ» и «Локомотива» по Батракову

Новая информация о переговорах «ПСЖ» и «Локомотива» по Батракову

4 мая, 17:08
12

«ПСЖ» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, переговоры о трансфере начнутся в мае-июне. От французского клуба их будет вести спортивный советник Луиш Кампуш.

«Кампуш прилетит на переговоры по Батракову в Москву после выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Французы действительно следят за Алексеем и планируют его трансфер летом. При этом скаутов на игры «Локо» они не присылали и пока не планируют.

У клуба достаточно информации, осталось лишь предметно пообщаться с «Локомотивом» и стороной игрока, чтобы принять решение», – сообщил источник.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро.
  • Сообщалось, что он также интересен «Порту» и «Атлетико».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1777905001
вот какой смысл идти в ПСЖ, когда там вся линия полузащиты и атаки перекрыта исполнителями. Витинья , Невеш, Дембеле, Квара - все в старте. Дуэ выше классом, Барколя скорее тоже, если не уйдет.
Ответить
Desma
1777906695
Ванька в очередной раз отжёг. Не иначе с Кампушем на короткой ноге?
Ответить
k611
1777907467
Сказки дядюшки Ремуса...
Ответить
knikos
1777912277
Если уж ПСЖ хочет кого-нибудь взять в среднюю линию , то Глушенкова ! Он по манере игры больше подходит парижанам . Всё есть , и голы , и обводка , и пасы ! И в обороне неплох . Конечно , не хочется , чтобы он из Зенита уходил , но там у него возможен шанс добраться до европейского уровня , рядом с такими партнёрами ! Вспомним Хвичу ... Чего только о нём не говорили , когда он ушёл в Европу , а вот оно как получилось ... Батрак там не потянет ...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1777919041
Агентский вброс. Батракову до ПСЖ как до Луны. Гыгыгы
Ответить
