Новая информация о переговорах «ПСЖ» и «Локомотива» по Батракову

«ПСЖ» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, переговоры о трансфере начнутся в мае-июне. От французского клуба их будет вести спортивный советник Луиш Кампуш.
«Кампуш прилетит на переговоры по Батракову в Москву после выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Французы действительно следят за Алексеем и планируют его трансфер летом. При этом скаутов на игры «Локо» они не присылали и пока не планируют.
У клуба достаточно информации, осталось лишь предметно пообщаться с «Локомотивом» и стороной игрока, чтобы принять решение», – сообщил источник.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что он также интересен «Порту» и «Атлетико».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова