«Футболисты не умеют драться»: российский рэпер вызвал на бой Дзюбу

Российский рэп-исполнитель Goody вызвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу на бой.
- Goody ранее нокаутировал бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова на турнире Fight Nights.
- После этого Дзюба заявил, что готов выйти против рэпера: «Если заплатят хорошие деньги, я вынесу его в первом раунде».
– Дзюба сказал, что вынесет вас в первом раунде. На ваш взгляд, какие у него шансы против вас?
– Дзюба – крепкий парень, мы все это прекрасно знаем. Но давайте не будем забывать, что он футболист… Футболисты не умеют драться.
– За сколько вы его вынесете? В чем ваше преимущество?
– У меня было уже два профессиональных боя. Это какой-никакой опыт, это мое преимущество.
– По каким правилам готовы драться?
– Я готов выйти против Артема по любым удобным для него правилам, ему это не поможет.
– Вы сами верите в эту историю, что бой может состояться?
– Я думаю, что бой состоится.
– Если пофантазировать, то против какого бы футболиста вышли в ринг?
– Для меня Дзюба – это босс футбола. После него против футболистов выходить не буду. Дальше только профессиональная история.