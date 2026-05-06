«Футболисты не умеют драться»: российский рэпер вызвал на бой Дзюбу

Российский рэп-исполнитель Goody вызвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу на бой.

Goody ранее нокаутировал бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова на турнире Fight Nights.

После этого Дзюба заявил, что готов выйти против рэпера: «Если заплатят хорошие деньги, я вынесу его в первом раунде».

– Дзюба сказал, что вынесет вас в первом раунде. На ваш взгляд, какие у него шансы против вас?

– Дзюба – крепкий парень, мы все это прекрасно знаем. Но давайте не будем забывать, что он футболист… Футболисты не умеют драться.

– За сколько вы его вынесете? В чем ваше преимущество?

– У меня было уже два профессиональных боя. Это какой-никакой опыт, это мое преимущество.

– По каким правилам готовы драться?

– Я готов выйти против Артема по любым удобным для него правилам, ему это не поможет.

– Вы сами верите в эту историю, что бой может состояться?

– Я думаю, что бой состоится.

– Если пофантазировать, то против какого бы футболиста вышли в ринг?

– Для меня Дзюба – это босс футбола. После него против футболистов выходить не буду. Дальше только профессиональная история.