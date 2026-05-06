Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Футболисты не умеют драться»: российский рэпер вызвал на бой Дзюбу

«Футболисты не умеют драться»: российский рэпер вызвал на бой Дзюбу

6 мая, 10:47
12

Российский рэп-исполнитель Goody вызвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу на бой.

  • Goody ранее нокаутировал бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова на турнире Fight Nights.
  • После этого Дзюба заявил, что готов выйти против рэпера: «Если заплатят хорошие деньги, я вынесу его в первом раунде».

– Дзюба сказал, что вынесет вас в первом раунде. На ваш взгляд, какие у него шансы против вас?

– Дзюба – крепкий парень, мы все это прекрасно знаем. Но давайте не будем забывать, что он футболист… Футболисты не умеют драться.

– За сколько вы его вынесете? В чем ваше преимущество?

– У меня было уже два профессиональных боя. Это какой-никакой опыт, это мое преимущество.

– По каким правилам готовы драться?

– Я готов выйти против Артема по любым удобным для него правилам, ему это не поможет.

– Вы сами верите в эту историю, что бой может состояться?

– Я думаю, что бой состоится.

– Если пофантазировать, то против какого бы футболиста вышли в ринг?

– Для меня Дзюба – это босс футбола. После него против футболистов выходить не буду. Дальше только профессиональная история.

Еще по теме:
Кордоба описал Дзюбу двумя словами 1
Кержаков усомнился в словах Дзюбы: «Вы в это верите?» 11
Назван диагноз 37-летнего Дзюбы 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1778054040
Зюпа начнет на тебя любить и ничего ты с ним не сделаешь
Ответить
Lenin26
1778055406
Скажи это Златону Ибрагимовичу))))
Ответить
Plyash
1778056211
Да не выйдет Дзюбла на ринг , у него руками другие манипуляции лучше , более профессионально получаются . Но на ринге этого мало .
Ответить
NewLife
1778056698
Тем, кто теряет симпатии и популярность, нужен любой дурацкий способ их воссстановить: кто-то бомбит страну за океаном, инсценирует покушения, кто-то засерает Бомбардир сказками о поединках. Мусорная инфа)
Ответить
Красногвардейчик
1778057059
Дзюба: Мы онанисты Народ плечистый Нас не заманишь Сиськой мясистой Нас не заманишь девственной плевой Устал правой Дрочи левой!!!!
Ответить
SLADE2019
1778058366
А что тогда вызываешь футболиста, если они драться не умеют? По пути наименьшего сопротивления идешь, гаденыш?
Ответить
Главные новости
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
4
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
9
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
3
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
4
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
20
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
2
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
14
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 