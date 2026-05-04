Дзюба назвал условие для участия в боях ММА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил готовность поучаствовать в боях.
– Готов поучаствовать в боях как Федор Кудряшов?
– Честно, мне это не очень интересно. Если заплатят хорошие деньги, я Гуди вынесу в первом раунде. Я Гуди очень люблю, я его знаю.
Мы с ребятами смотрели бой Феди и Гуди. Федя – очень хороший парень, не боец. Выйти с планом без рук... Он хотел его ногами удивить? Получил в ответ пару раз.
Еще большая разница в антропометрии: Гуди – 195 см, 90 кг, Федя – 182 см, 80 кг. Я бы пошел или по правилам бокса, или MMA с элементами борьбы – я, для любителя, неплохо борюсь.
– То есть пошел бы?
– Вообще легко – мне это интересно. С тем же Гуди – вообще легко.
- В апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом рэперу Гуди.
- Срок контракта 37-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца сезона.
Источник: ютуб-канал FONBET