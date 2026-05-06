Агент Сутормина высказался о будущем игрока в «Крыльях»

Агент Александр Клюев, представляющий полузащитника «Крыльев Советов» Алексея Сутормина, высказался о будущем игрока.
– После слухов о травме в коммерческом матче Алексей Сутормин ни разу не вышел на поле за «Крылья». В чем причина?
– Алексей полностью здоров и находится в хорошей форме. Почему он не играет, нужно спросить у главного тренера команды.
– Летом Сутормин покинет клуб?
– Безусловно, в такой ситуации смена обстановки более чем возможна. Контракт заканчивается летом, а никаких разговоров с «Крыльями» по поводу его продления нет. Думаю, Алексей покинет клуб этим летом.
- 32-летний Сутормин в последний раз выходил на поле в составе самарцев 30 ноября 2025 года.
- В этом сезоне он сыграл за «Крылья Советов» в 22 встречах.
Источник: Sport24