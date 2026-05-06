Стало известно, как на самом деле Гинер лишился пальца

6 мая, 12:41
6

Внучка президента ЦСКА Евгения Гинера Александра рассказал, как ее дедушка потерял палец на правой руке.

– Палец Евгений Леннорович действительно потерял из-за собаки?

– Да: играл с ней и неудачно взялся то ли за поводок, то ли за ошейник. Это реально вся история. Ее невероятно раздули. Я сама узнала все из новостей.

– Все еще не все верят, что дело в собаке.

– У нас огромные сторожевые собаки, и дедушка иногда проводит с ними время. Либо тренирует их, либо просто гуляет. И вот тут такое дурацкое стечение обстоятельств. Собака дернулась в неподходящий момент, и случилось то, что случилось.

  • 65-летний Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. За это время клуб шесть раз выигрывал чемпионат России.
  • Александра Гинер официально начала работать в клубе в сентябре 2025 года. Она заняла должность ведущей клубного телевидения CSKA TV.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (6)
Интерес
1778060841
Преданья старины глубокой, но новость ждущим эксклюзив.
Ответить
Я не PобоT
1778061667
А где тут про футбол ?
Ответить
Anton1969
1778070385
Теперь ждём рассказов про слонов, бегемотов, кенгуру и т.д.!
Ответить
Fju-2
1778071112
Газзаев ещё никогда не был так близок к провалу.
Ответить
kvm
1778074327
показал фак не тому...
Ответить
