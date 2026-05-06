Стало известно, как на самом деле Гинер лишился пальца

Внучка президента ЦСКА Евгения Гинера Александра рассказал, как ее дедушка потерял палец на правой руке.

– Палец Евгений Леннорович действительно потерял из-за собаки?

– Да: играл с ней и неудачно взялся то ли за поводок, то ли за ошейник. Это реально вся история. Ее невероятно раздули. Я сама узнала все из новостей.

– Все еще не все верят, что дело в собаке.

– У нас огромные сторожевые собаки, и дедушка иногда проводит с ними время. Либо тренирует их, либо просто гуляет. И вот тут такое дурацкое стечение обстоятельств. Собака дернулась в неподходящий момент, и случилось то, что случилось.