Карседо определил самый популярный футбольный клуб Восточной Европы

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал свою команду самой популярной в Восточной Европе.

– Генеральный директор клуба Сергей Некрасов однажды сказал, что «Спартак» – это самый популярный клуб Восточной Европы. Согласны с этим мнением?

– Конечно, конечно, соглашусь! Мы знали о «Спартаке» очень давно, ещe когда были в Испании. Мне посчастливилось поработать в разных европейских странах, в разных клубах, и везде знают о «Спартаке». Это большой клуб с большой армией болельщиков.

Мы все помним выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, победы над грандами футбола. Могу сказать, что нам посчастливилось быть здесь. Мы действительно очень рады, что представляем такой большой клуб с самыми лучшими болельщиками. И мы должны дать им трофеи, победы.