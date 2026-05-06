Внучка Гинера назвала единственного человека, которого слушает президент ЦСКА

Внучка Евгения Гинера Александра призналась, что президент ЦСКА слушает только одного человека – свою жену.

«Муж голова, жена шея» – это вот про них. И главное: столько лет идти рука об руку, строить семью, иметь дело с таким человеком, как мой дедушка, нелегко. Жена любого бизнесмена вам скажет то же самое. А она прошла с ним через все. При этом она преподносит все так, будто давалось легко.

И еще бабушка – единственный человек, которого дедушка реально послушает. Если бы по молодости бабушка сказала: «Я обиделась, все!» – он бы реально за ней пошел! Только жена могла бы так его размягчить», – сказала Александра.