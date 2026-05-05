Руководитель «Локомотива» – о Галактионове в ЦСКА: «Вопрос уже решен»

ЦСКА уже обсуждал с «Локомотивом» возможность выкупа главного тренера Михаила Галактионова.

Сообщалось, что речь идет о 60 миллионах рублей.

«В обоих клубах рассматривают такое развитие событий, а один из руководителей железнодорожников в частном разговоре заявил, что данный вопрос уже решен«, – сообщил источник.