Руководитель «Локомотива» – о Галактионове в ЦСКА: «Вопрос уже решен»

ЦСКА уже обсуждал с «Локомотивом» возможность выкупа главного тренера Михаила Галактионова.
Сообщалось, что речь идет о 60 миллионах рублей.
«В обоих клубах рассматривают такое развитие событий, а один из руководителей железнодорожников в частном разговоре заявил, что данный вопрос уже решен«, – сообщил источник.
- Галактионов в «Локо» с осени 2022 года.
- Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.
- ЦСКА вчера уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
- До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.
Источник: «Спорт-Экспресс»