Обращение Гинера к Вагнеру Лаву

Президент ЦСКА Евгений Гинер записал видеообращение по случаю окончания карьеры бывшего нападающего команды Вагнера Лава.
«Знай, ЦСКА – твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть», – сказал Гинер в адрес бразильца.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячам
- Последним клубом Вагнера стал бразильский «Ретро».
Источник: «Бомбардир»