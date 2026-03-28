Обращение Гинера к Вагнеру Лаву

Президент ЦСКА Евгений Гинер записал видеообращение по случаю окончания карьеры бывшего нападающего команды Вагнера Лава.

«Знай, ЦСКА – твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть», – сказал Гинер в адрес бразильца.