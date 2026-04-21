  Вердикт Мажича по неназначенному пенальти в матче «Крылья» – ЦСКА

Вердикт Мажича по неназначенному пенальти в матче «Крылья» – ЦСКА

Вчера, 17:50
4

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение Павла Шадыханова не назначать пенальти в ворота ЦСКА в начале второго тайма субботнего матча с «Крыльями Советов».

  • На 52‑й минуте Амар Рахманович упал в штрафной площади армейцев.
  • Это произошло после контакта с защитником столичной команды Кириллом Даниловым.
  • В итоге матч 25-го тура РПЛ завершился ничьей 1:1.

«Кто был ближе к мячу? Защитник ЦСКА. Рахманович находится сбоку или за спиной, он делает очень большой шаг, контакт имеет место в воздухе, нога Рахмановича находится в воздухе.

Возможно, защитник фокусировался только на движении к мячу. А Рахманович сделал ему шлагбаум и подставил ногу. Невозможно назначать здесь пенальти», – сказал Мажич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Мажич Милорад Павел Шадыханов
Комментарии (4)
За что бан ?
1776785588
Этадругое .
Ответить
Томик
1776786950
Бред какой-то озвучил.
Ответить
val69
1776788693
Б. Л... Дебил... Мажич, Можич, можно х.рен на всё Положич..
Ответить
BAIv
1776789273
Засудили, как всегда!
Ответить
