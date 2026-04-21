Вердикт Мажича по неназначенному пенальти в матче «Крылья» – ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение Павла Шадыханова не назначать пенальти в ворота ЦСКА в начале второго тайма субботнего матча с «Крыльями Советов».

На 52‑й минуте Амар Рахманович упал в штрафной площади армейцев.

Это произошло после контакта с защитником столичной команды Кириллом Даниловым.

В итоге матч 25-го тура РПЛ завершился ничьей 1:1.

«Кто был ближе к мячу? Защитник ЦСКА. Рахманович находится сбоку или за спиной, он делает очень большой шаг, контакт имеет место в воздухе, нога Рахмановича находится в воздухе.

Возможно, защитник фокусировался только на движении к мячу. А Рахманович сделал ему шлагбаум и подставил ногу. Невозможно назначать здесь пенальти», – сказал Мажич.