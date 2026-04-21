Глава российского судейства оценил пенальти в пользу «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич проанализировал момент с назначением пенальти в игре 25-го тура чемпионата России «Динамо Мх» – «Зенит» (0:1).

«Была классная позиция судьи. Футболист махачкалинского «Динамо» после действия футболиста «Зенита» поднял руку, такая была реакция, он увеличил площадь тела.

Может быть, инстинктивно. Но он сделал это. Судья принял верное решение. ВАР решение подтвердил», – сказал Мажич.