  • Глава российского судейства оценил пенальти в пользу «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо»

Глава российского судейства оценил пенальти в пользу «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо»

21 апреля, 17:00
12

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич проанализировал момент с назначением пенальти в игре 25-го тура чемпионата России «Динамо Мх»«Зенит» (0:1).

«Была классная позиция судьи. Футболист махачкалинского «Динамо» после действия футболиста «Зенита» поднял руку, такая была реакция, он увеличил площадь тела.

Может быть, инстинктивно. Но он сделал это. Судья принял верное решение. ВАР решение подтвердил», – сказал Мажич.

Интерес
1776780538
В отличие от первого матча, тут вердикта гастера не нужно.Но первый матч останется навсегда, в сердце разгневанных болельщиков, позором судейства. "Каинова печать" мажичистов...
Ответить
Дубина
1776780653
Была была! Ты молодец! У зени всегда все было(!! ЗПРФ... Когда же вас прогазпромовских уже повыкидуют от туда((
Ответить
Ганнибал Лектор
1776785044
Бубновым всяким объясните, нормальным людям это очевидно
Ответить
Бумбраш
1776785110
Глава российского судейства оценил пенальти в пользу «Зенита» "ставить всегда,даже когда команд нет на поле"
Ответить
Свинолёт
1776787496
Удивительно, что спартаковский департамент судейства признал правильность пенальти.
Ответить
