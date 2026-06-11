Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп и четыре футболиста «Краснодара» попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».
В список внесен 22-летний воспитанник армейцев Владислав Тороп. Также в базу включили российского защитника «Краснодара» Валентина Пальцева, бразильского игрока обороны Жубала, уругвайского нападающего Хуана Боселли и нигерийского форварда Мозеса Кобнана.
Всем фигурантам вменили покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом стала поддержка специальной военной операции, выраженная в рамках акции перед кубковым матчем.
В России доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
- Тороп дважды побеждал в Кубке России (2023, 2025) и завоевал Суперкубок страны в 2025 году.
- Вместе с ЦСКА голкипер взял серебро чемпионата-2023 и бронзу первенства-2025.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: ТАСС