Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп и четыре футболиста «Краснодара» попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».

В список внесен 22-летний воспитанник армейцев Владислав Тороп. Также в базу включили российского защитника «Краснодара» Валентина Пальцева, бразильского игрока обороны Жубала, уругвайского нападающего Хуана Боселли и нигерийского форварда Мозеса Кобнана.

Всем фигурантам вменили покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом стала поддержка специальной военной операции, выраженная в рамках акции перед кубковым матчем.

В России доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.