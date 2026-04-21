Защитник «Динамо» – о нырке Соболева: «Это было просто смешно»

Динамовец Роберто Фернандес рассказал о резонансном эпизоде с участием Александра Соболева.

Нападающий «Зенита» комично упал, пытаясь заработать фол.

Это произошло в матче 22-го тура РПЛ месяц назад.

Соболев забил гол и сделал результативную передачу, чем помог обыграть «Динамо» со счетом 3:1.

– Ты помнишь тот нырок Соболева, когда ты играл против «Зенита»?

– Да, очень хорошо помню.

– Тебя не удивляет такое поведение?

– Конечно, удивляет. Это было просто смешно. Я не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны.