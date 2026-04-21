Экс-тренер «Динамо» – о легионерах в клубе: «Они на фиг здесь не нужны»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал количество легионеров в составе бело-голубых.

В заявке клуба 11 иностранных футболистов без учета игроков из Казахстана и Беларуси.

Динамовцы идут на седьмом месте в РПЛ с 35 очками в 25 турах.

«Гусев начал неплохо, а потом всe встало на свои места. «Динамо» в последних шести матчах только один раз выиграло. Ровно ни одна команда не проходит чемпионат.

Когда были все эти победы над «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом», то «Динамо» было на пике, а эти клубы были не в порядке. Сейчас всe наоборот.

Мне кажется, в клубе слишком много иностранцев. А у нас же много молодeжи. Тюкавин, другие ребята показывают это. Вот и используйте этих ребят.

Зачем легионеров держать на скамейке? Они на фиг здесь не нужны. Это моe личное мнение.

У нас чемпионат России, а не чемпионат Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами. Но от них нет результата», – сказал Силкин.