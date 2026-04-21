«Спартак» может продать двух форвардов и купить Воробьева

В «Спартаке» может существенно измениться атака по окончании сезона-2025/26.
Московский клуб открыт для предложений из Европы по нападающему Манфреду Угальде.
Также есть вероятность ухода 34-летнего Антона Заболотного. Решение по нему будет принято в мае.
Восполнить потенциальные потери в атаке «Спартак» собирается за счет Дмитрия Воробьева из «Локомотива». Его включили в шорт-лист красно-белых.
Ранее Воробьев отказался продлевать контракт с «Локо» с зарплатой 10 миллионов рублей в месяц.
- 28-летний форвард в этом сезоне провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Срок контракта Воробьева с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Источник: Metaratings