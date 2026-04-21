«Спартак» может продать двух форвардов и купить Воробьева

Вчера, 15:36
22

В «Спартаке» может существенно измениться атака по окончании сезона-2025/26.

Московский клуб открыт для предложений из Европы по нападающему Манфреду Угальде.

Также есть вероятность ухода 34-летнего Антона Заболотного. Решение по нему будет принято в мае.

Восполнить потенциальные потери в атаке «Спартак» собирается за счет Дмитрия Воробьева из «Локомотива». Его включили в шорт-лист красно-белых.

Ранее Воробьев отказался продлевать контракт с «Локо» с зарплатой 10 миллионов рублей в месяц.

  • 28-летний форвард в этом сезоне провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
  • Срок контракта Воробьева с клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Заболотный Николай Воробьев Дмитрий Угальде Манфред
ПалкоВводецъ007
1776776221
Ну Заболотного это они поспешили. Он ещё могёт лавку полирнуть годик другой у антинародных и убыточных. Гыгыгы
Ответить
Александр-Балашов-google
1776776244
Нафига он нужен? Как и Заболотный в своё время. Подтягивать надо своих.А не свободных агентов пердунов набирать и у паровоза с конями скупать.Прутцева лучше возвращайте.
Ответить
рылы
1776777134
позор! надо расформировать спартаг, чтобы туда никто не переходил губить карьеру! даже воробьёв.
Ответить
Цугундeр
1776777314
)) Дурак и Спартак не рифмуется. Этих двоих, понятно, продаст, если дурачки найдутся.. Но Воробьёв- то.. Разовый расходник. Ишо и с претензиями на десять с половиной миллионов..))
Ответить
Play
1776779197
Интересно, как это можно продать Заболотного, ему же нет цены!
Ответить
Дубина
1776779215
Пущай в аль-бзянит валит за деньгами.там много таких(((
Ответить
FWSPM
1776779562
хороший вариант
Ответить
Вжыхъ
1776782133
Кто сказал? Может продать, а может не продать и не форвардов и не двух, ога... Спартак всех продал бы, да кто купит?!
Ответить
Томик
1776787446
Лучше Даку. Может и продадут пока форму не набрал и не забивает.
Ответить
Rad Meat
1776801173
Откуда инфа ? Так просто кто то написал ? Или придумал )))
Ответить
