Орлов заявил, что восхищен игроком «Спартака»

21 апреля, 13:09
16

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Спартака» дома над «Ахматом» (3:1) в 25-м туре РПЛ, похвалив полузащитника Эсекьеля Барко.

«Спартак» переиграл дома «Ахмат». Мне красно-белые нравятся. Карседо выстроил игру и в обороне, и в атаке. Все довольно строго, дисциплинированно. А Барко я просто восхищен! Какой гол он сделал! Да он почти в каждом матче выделяется. Всего себя отдает на поле. Ведет игру. Настоящий плеймейкер, регулирует атаки команды. Я уже и не помню, когда в последний раз в «Спартаке» был такой полузащитник», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Барко Эсекьель Орлов Геннадий
suchi-69
1776768401
Гену подпоили тарасофским бромантаном
R_a_i_n
1776768545
Память короткая у Гены. В Спартаке совсем недавно был Квинси Промес, который на голову сильнее Барко. Тандем этих игроков навёл бы шороху в РПЛ!
Литейный 4 (returned)
1776773696
Слив усатым там был стопудовый. Видать посулили местечко главного в свинарне. Гыгыгы
andr45
1776774381
ОРЛОВ, диктор «Челестини повезло, что он нашёл общий язык с игроками ЦСКА. Но он же чемпион Швейцарии, у него авторитет. А этот, который приходит в «Спартак».. Выбрали какого-то испанца, который у Эмери в штабе был вторым. Он же помощник только» ЕКСПЕРТ, ОДНАКО))
Интерес
1776781679
Красть будут...
