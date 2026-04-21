Орлов заявил, что восхищен игроком «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Спартака» дома над «Ахматом» (3:1) в 25-м туре РПЛ, похвалив полузащитника Эсекьеля Барко.

«Спартак» переиграл дома «Ахмат». Мне красно-белые нравятся. Карседо выстроил игру и в обороне, и в атаке. Все довольно строго, дисциплинированно. А Барко я просто восхищен! Какой гол он сделал! Да он почти в каждом матче выделяется. Всего себя отдает на поле. Ведет игру. Настоящий плеймейкер, регулирует атаки команды. Я уже и не помню, когда в последний раз в «Спартаке» был такой полузащитник», – сказал Орлов.