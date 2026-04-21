В «Ливерпуле» приняли решение по будущему главного тренера

Арне Слот, вероятно, останется на посту главного тренера «Ливерпуля» в сезоне-2026/27.
В клубе решили не увольнять 47-летнего нидерландского специалиста из-за вероятного попадания в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
- Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года.
- В дебютном сезоне он привел команду к чемпионскому титулу АПЛ.
- Контракт тренера рассчитан до конца следующего сезона.
- При нем мерсисайдцы провели 108 матчей: 65 побед, 16 ничьих, 27 поражений.
- Сообщалось, что Слота в «Ливерпуле» может сменить Хаби Алонсо.
Источник: Sky Sports