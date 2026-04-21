Орлов – о зимнем новичке ЦСКА: «Приглашать его было убийством»

Комментатор Геннадий Орлов согласен с мнением, что Данила Козлов не подходит ЦСКА.
«Козлов – тихоход. И приглашать его в эту быстроногую команду ЦСКА было просто убийством. Я об этом сразу говорил.
Баринов, который был капитаном «Локомотива», пришeл в ЦСКА и растворился. Более того, он тормозит игру.
А теперь у ЦСКА есть ещe один нюанс – потеряли Глебова. И, видимо, Генич что-то знал.
Говорят, что он накаркал. Но он, видимо, знал, что выходит недолеченный, с микротравмами Глебов», – сказал Орлов.
- В феврале ЦСКА выкупил Козлова у «Краснодара» за 1,65 млн евро.
- Атакующий полузащитник сделал 1 голевую передачу в 10 матчах (483 минуты).
