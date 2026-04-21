  • Орлов – о зимнем новичке ЦСКА: «Приглашать его было убийством»

Орлов – о зимнем новичке ЦСКА: «Приглашать его было убийством»

Вчера, 16:44
5

Комментатор Геннадий Орлов согласен с мнением, что Данила Козлов не подходит ЦСКА.

«Козлов – тихоход. И приглашать его в эту быстроногую команду ЦСКА было просто убийством. Я об этом сразу говорил.

Баринов, который был капитаном «Локомотива», пришeл в ЦСКА и растворился. Более того, он тормозит игру.

А теперь у ЦСКА есть ещe один нюанс – потеряли Глебова. И, видимо, Генич что-то знал.

Говорят, что он накаркал. Но он, видимо, знал, что выходит недолеченный, с микротравмами Глебов», – сказал Орлов.

  • В феврале ЦСКА выкупил Козлова у «Краснодара» за 1,65 млн евро.
  • Атакующий полузащитник сделал 1 голевую передачу в 10 матчах (483 минуты).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Козлов Данила Орлов Геннадий
Комментарии (5)
Дубина
1776779300
Про своих дуранов джонов пой птичка)) Хлама набрали а они с игры не могут забить((( ЗПРФ! Табор...
TOMSON
1776779996
В нынешнем состоянии ЦСКА там все выглядит не очень
Интерес
1776780277
Первые две персоны так и есть.А что касается Глебова, то Гнидич говорил совсем не о том, что происходит с Глебовым.ОН слишком быстрый, и костоломы с противоборствующей стороны не находят иного способа его нейтрализовать, как лупить, при попустительстве судей, куда достанут.Партнёры тоже виноваты, ибо не поддерживают его, создавая дополнительные разряжённые зоны.
bset
1776782369
Это Генич во всем виноват. Поэтому мы на 6-м месте. Генич, ты зачем нам матч с Сочи проиграл??
Томик
1776787234
Зато "Локомотив" освободили от дурака-капитана.
