Орлов – о зимнем новичке ЦСКА: «Приглашать его было убийством»

Комментатор Геннадий Орлов согласен с мнением, что Данила Козлов не подходит ЦСКА.

«Козлов – тихоход. И приглашать его в эту быстроногую команду ЦСКА было просто убийством. Я об этом сразу говорил.

Баринов, который был капитаном «Локомотива», пришeл в ЦСКА и растворился. Более того, он тормозит игру.

А теперь у ЦСКА есть ещe один нюанс – потеряли Глебова. И, видимо, Генич что-то знал.

Говорят, что он накаркал. Но он, видимо, знал, что выходит недолеченный, с микротравмами Глебов», – сказал Орлов.